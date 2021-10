annonse

MDG, Rødt og SV vil at regjeringen skal stoppe all tildeling av letetillatelser på norsk sokkel.

Forslaget omfatter ikke stans i selve produksjonen og fremmes tirsdag, melder NRK.

Rødt-representant, Sofie Marhaug, er ikke bekymret for det tap av arbeidsplasser forslaget vil medføre om det blir godkjent.

– Men det er klart at det er folk som jobber med å lete etter olje og gass, og vi trenger en statlig plan for å opprette nye arbeidsplasser i industri og annet som kan erstatte petroleums-arbeidsplasser, sier Marhaug.

MDGs nyvalgte stortingsrepresentant, Lan Marie Nguyen Berg, mener det er helt nødvendig at forslaget går igjennom i Stortinget.

– Målet er at Norge nå slutter å lete etter nye oljefelt. Det er helt nødvendig for klimaet og det er også det beste for norsk næringsliv, sier hun.

SVs Lars Haltbrekken mener vi har funnet nok olje som det er.

– Nå har Det internasjonale energibyrået slått det fast. FNs generalsekretær har slått det fast. Flere av verdens ledende klimaforskere har slått det fast. Vi kan ikke lete etter mer olje og gass, sier han.

De tre partiene håper at de får støtte av Venstre og KrF.

– Venstre og KrF sitter fortsatt i regjering. Jeg tror de kan stemme for forslaget når de ikke lenger sitter i regjering, sier Rødts Marhaug.

MDGs Lan Marie Berg mener at det finnes muligheter for å stanse de partiene på Stortinget som vil fortsette oljeletingen.

– MDG har lenge tatt til orde for at hvis de partiene som ønsker et tydelig taktskifte i klima- og miljøpolitikken danner en grønn blokk på Stortinget, vil vi kunne holde de fossile partiene i sjakk, sier Lan Marie Nguyen Berg.

Selv om det er Solberg-regjeringen som fremmer statsbudsjettet, blir det den nye Støre-regjeringen som skal forhandle i Stortinget for å få flertall.

