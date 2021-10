annonse

Russlands naturlige befolkning har gjennomgått sin største nedgang i sin historie i fredstid i løpet av de siste 12 månedene.

Moskow Times melder at Russlands naturlige befolkning – et tall som teller registrerte dødsfall og fødsler, og utelater virkningene av migrasjon – gikk ned med 997.000 mellom oktober 2020 og september 2021, viser en analyse av offisiell statlig statistikk av demografen Alexei Raksha.

Det store fallet kommer samtidig som Russland, som har en av verdens høyeste Covid-19-dødsfallrater, fortsetter å registrere rekordmange dødsfall som følge av pandemien. Landet har registrert minst 660.000 covid-19-relaterte dødsfall siden starten av pandemien.

Russlands totale befolkning på rundt 145 millioner er lavere enn da president Vladimir Putin kom til makten i 2000, til tross for Moskvas annektering av Krim i 2014, som la til 2 millioner individer til Russlands totale befolkning, ifølge offentlig statistikk.

Forrige rekord

Russlands forrige periode med rask avfolkning kom under de trøblete 1990-årene – et tiår med stor økonomisk omveltning – fra planøkonomi til markedsøkonomi – som førte til at fødselsraten krasjet og sosiale problemer som fattigdom og alkoholisme så en dramatisk økning. Den forrige rekordnedgangen i den naturlige befolkningen kom mellom juli 1999 og juni 2000, da Russlands befolkning falt med 983.000, ifølge Raksha.

Etter å ha steget jevnt og trutt gjennom etterkrigstiden under Sovjettiden, så Russlands naturlige befolkning en konsekvent nedgang i flere tiår da kommunistimperiet kollapset. Den totale befolkingen ble kun holdt oppe av en jevn tilstrømning av millioner av migrantarbeidere fra eks-sovjetrepublikker i Sentral-Asia.

Russlands naturlige befolkning kom tilbake til vekst i en kort periode rundt 2012, før den begynte å synke igjen i årene før pandemien, ettersom den russiske økonomien svekket seg og levestandarden falt.

Politiske initiativer

Gjennom sitt nå to-tiårs lange presidentskap, har Putin fremmet en rekke politiske initiativer og velferdsutbetalinger for å øke landets fødselsrate, som for eksempel den sjenerøse «fødselsskapital»-ordningen, som gir nybakte foreldre rubler tilsvarende titusenvis av kroner som kan brukes på bolig eller utdanning.

Putin-regjeringen har også brukt den demografiske krisen som en begrunnelse for sin kampanje for å fremme det den kaller «tradisjonelle familieverdier», som inkluderer en politikk som forbyr adopsjon for likekjønnede par samt forbud mot «homofil propaganda».

