Når støvet har lagt seg etter regjeringsforhandlingene, vil da samfunnet går tilbake til det normale, eller vil det gå nye veier med andre løsninger?

Den nye stortingspresidenten sa forleden at folk ikke stoler like mye på politikere lenger. Vi har alle friskt i minne de økonomiske triksinger med reiseregninger og gratis pendlerboliger, for å nevne noe. Folk stoler på politikere når handlingene samsvarer med ordene de sier. I valgkampen har de gitt folket løfter. Da kommer selvfølgelig spørsmålet: Hvor mye kan vi stole på den nye regjeringen? Kommer tjenestene nærmere folket som Senterpartiet og Arbeiderpartiet har lovet i valgkampen?

Hva med kommunereformen som har lagt ned lensmannskontor ute i distriktene, Høgskolereformen som førte til nedlagte studieplasser, vil de gjenoppstå slik den nye regjeringen har lovet? Skattekontor, domstoler og Nav-kontor rundt om i det ganske land, er også noen av valgløftene som skal innfris. Også husker vi på gratis ferjebilletter til øysamfunn, og en halvering av andre ferjebilletter.

Så lurer de fleste av oss hvordan dette skal finansieres. Vi har notert:

Ap har gått til valg på om lag sju milliarder i økte skatter. SV har varslet et skatte- og avgifts hopp på knappe 20 milliarder kroner, mens både Rødt og MDG vil øke skatter og avgifter med rundt 30 milliarder kroner. I Sps budsjett for 2021 ligger partiet mer enn halvannen milliard over det som ble resultatet i budsjettavtalen på borgerlig side. Så da blir det vel vanlige folk som skal betale alle løftene da Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum.

Rødt, MDG og SV er ekskludert og holdt utenfor det gode selskap, så hva da med løftet om å stenge alle kraner til oljeaktiviteten? Så har vi nordlendingene som venter på at Nord-Norgebanen startes opp. Noe venter selvfølgelig på at fylkes- og kommunesammenslåingen reverseres. Ungdommen er lovet tak over hodet med tiltak slik at de får seg egen bolig.

Sp og Ap har reist land og strand og lovet å fylle opp distrikts-Norge med mer folkeliv. Jeg tenkte at du fyller ikke opp distrikts-Norge ved å tvinge folk til å bo der. Det ble langt færre av alt fra kuer til grendeskoler i løpet av distriktskameratenes forrige regjeringstid. Det ble faktisk heller svært så stille etter at gardsbruk og grendeskoler stod tomme. Aps og Sps distriktspolitikk og valgløfter settes på en alvorlige prøver på troverdighet når de nå tar over regjeringsstyringen.

