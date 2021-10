annonse

At det er et konstant migrantpress glemmes så lett, bare det ikke nevnes i gammelmedia.

Journalister har brukt droner eller ligget i buskene på grensen mellom Kroatia og Bosnia. Der har de filmet grensevakter som jager migranter tilbake. De har også kledd seg ut som fiskere og fulgt med på at greske grensevakter jager båtmigranter.

Men det er vel egentlig ikke et skup. Dette er noe som er kjent. Det burde også være kjent for EUs innenrikskommissær Ylva Johansson. Likevel er hun «ekstremt bekymret» over rapportene, og sier:

– Vi må beskytte våre ytre grenser, men vi må også beskytte verdiene våre.

Hun krever en granskning

Ja, det måtte vel komme fra en svensk politiker. Men hvem er Ylva Johansson egentlig? Hun er en tidligere kommunist som har blitt sosialdemokrat, og har sittet i årevis i den svenske riksdagen. Hun har også vært minister. Det er ikke så uvanlig for svenske politikere å vise hjertevarme for dem som vil inn i EU. Det er deres kultur. Slike lar seg fort sjokkere av dem som passer på grensene.

Respekterer migranter våre verdier?

Flyktninger skal søke om beskyttelse i det første trygge landet de kommer til, men de som trenger inn i Kroatia har passert Tyrkia, Hellas, Albania, Montenegro og Bosnia-Herzegovina. De vil til Nord-Europa og grunnen er vel åpenbar. Migranter reiser ikke tilbake, selv om de blir stoppet ved grensen. De prøver igjen og igjen.

EUs innenrikskommissær Ylva Johansson snakker om å «beskytte verdiene våre». Men med litt mer svensk politikk, har vi ikke lenger «våre» verdier.

Den greske innvandringsministeren Notis Mitarachi avviser anklagene og nekter å «unnskylde». Han sier det er Hellas’ forsøk på å bekjempe nettverk som står bak menneskesmugling. I stedet kritiserer Mitarachi EU for å ikke håndheve avtalen med Tyrkia, den som skal sørge for at de stopper migranter.

