I Arbeiderpartiet og Senterpartiets regjeringsplattform har Trygve Slagsvold Vedum fått gjennomslag for å nekte statlige etater å bruke PR-byråer.

– Det har kommet helt ut av kontroll hvordan den bransjen bare vokser og vokser, sier Vedum til VG.

Sp-lederen har i lengre tid uttrykt offentlig sin misnøye med denne ordningen.

Han understreker at det kan finnes unntak fra hovedregelen, men at denne åpningen ikke skal være et smutthull for likevel å bruke PR-byråer.

– Verdimessig handler det om folkestyre, og at vi ikke bygger opp en større og større sånn type bransje. Det skal være lik tilgjengelighet for politikken for alle, og vi må være nøkterne i den offentlige pengebruken, sier Vedum.

Ikke en eneste statsråd, statssekretær eller politisk rådgiver skal hentes fra PR-byråene, og karantenetiden før man kan være aktuelle for en jobb hos Vedum, er ett år.

Også Ap-leder Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt seg i negative ordlag om bruk av slike byråer.

– Jeg ser at tidligere kolleger går ut og markedsfører at de har jobbet ved Statsministerens kontor eller andre departement og selger sin kompetanse til høye priser. Det byr meg imot, sa han til VG.

