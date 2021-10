annonse

annonse

En delegasjon fra EU og USA møter Taliban-representanter ansikt til ansikt i dag.

Møtet blir holdt i Doha med Qatar som tilrettelegger, opplyser NTB.

Afghanistans nye regime ønsker å bli anerkjent internasjonalt, men en talskvinne for EU, Nabila Massrali, understreker at «dette er en uformell utveksling på teknisk nivå. Det innebærer ikke en anerkjennelse av overgangsregjeringen.»

annonse

Hun sier delegasjonen blant annet vil ta opp spørsmål om fritt leide for afghanere som ønsker å forlate landet, tilgang for humanitære hjelpeorganisasjoner, respekt for kvinners rettigheter og hvordan man kan forhindre at Afghanistan blir tilfluktssted for terrorgrupper.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474