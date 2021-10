annonse

Med fratrekk for andelen innvandrere i Norge, er det omlag 4,3 millioner etniske nordmenn. men innbyggertallet bør øke til 10 millioner, mener Martin Sandbu (46).

– Hva om vi også så for oss at vi aktivt ønsket at Norges skulle bli større? La oss si ti millioner nordmenn? Med samme befolkningsvekst som i toppårene 2008–2012 kunne vi komme dit innen 2070. Om veksten var et ønsket mål og politikken ble innrettet på å nå det, kunne det gå raskere, skriver han i artikkelen «Ekte patrioter vil ha flere nordmenn – mange flere».

Martin Sandbu er selv nordmann, men han har jobbet som kommentator i Financial Times siden 2009. Han har en fast spalte i Afenposten.

Han har latt seg inspirere av den amerikanske skribenten Matthew Yglesias som i boken One Billion Americans argumenterer for at en mye større amerikansk befolkning bør være et politisk mål. Nærmere bestemt en tredobling til altså én milliard amerikanere, melder Sandbu med entusiasme.

– Det er ikke mangel på plass i Norge, og vi kan infrastruktur. Befolkningsveksten på 2000- og 2010-tallet, som fremfor alt kom takket være arbeidsinnvandring fra Øst-Europa, kom Distrikts-Norge til gode, hevder han.

Han maler et fint bilde av en økende befolkning:

– I en voksende befolkning kan bedrifter se frem til økende etterspørsel og investere deretter. Jevnt god vekst gir flere og bedre muligheter for hver enkelt, særlig unge som skal inn på arbeidsmarkedet. Og er det ikke mer dynamikk, optimisme og gründerdrift å vente i et voksende samfunn, enn i et som sakte, men sikkert blir mindre?

Og hvor skal disse nye «nordmennene» komme fra?

Sandbu tror optimisme kan øke fruktbarheten noe. Men det er innvandring han mener må til, arbeidsinnvandring.

– De siste tjue årene har Norge gått gjennom en demografisk omveltning vi tenker forbløffende lite på. Befolkningsveksten siden 2000 var nesten dobbelt så høy som i tiårene før årtusenskiftet. Den var også helt i Europa-toppen. Dette hadde først og fremst å gjøre med arbeidsinnvandring fra Sentral- og Øst-Europa etter 2004. Vi har alle erfaringer med denne arbeidsinnvandringen – etter alt å dømme er de fleste gode, skriver han.

– Naivt

I kommentarfeltet er ikke alle like imponert over Sandbu.

– En litt naiv kommentar, siden forfatteren ikke trekker klare skiller mellom type innvandring. Det gir ingen mening å snakke om verdiskapning blant innvandrere i generelle vendinger, siden forskjellen mellom de gruppene som bidrar netto og de gruppene som er en netto utgift, er enorm, skriver en.

– Nei, nei, nei. Her kan ikke kommentatoren sakene sine, skriver en annen og lister opp:

1) Arbeidsinnvandringen fra Pakistan på 60- og 70-tallet er er stort minusprosjekt. En betydelig andel av dem ble uføretrygdet allerede i 50-årene. De hentet ektefelle fra hjemlandet – de fleste av disse kom ikke i jobb. Og de fødte barn som dannet de første kriminelle innvandrergjengene på Oslo øst.

2) En sakte befolkningsvekst lønner seg. Men da må befolkningsveksten utgjøres av vestlige. Kun denne gruppen har høy nok yrkesdeltagelse til at det bærer seg. Selv andre generasjons innvandrere fra ikke-vestlige land er minusprosjekter.

3) Oslo har brent seg på for rask innvandring. Mye ny infrastruktur må bygges raskt. Det har ikke kommunen råd til, selv om de planlegger «sydeuropeisk» gjeldsgrad på 100% innen få år. Nye skoler utsettes ti-femten år frem i tid. Problemet er at befolkningsveksten utgjøres av innvandrere, som i snitt skatter bare halvparten så mye.

– Det er forstemmende at utdannede mennesker kan komme med slik halvtenkt kvasivitenskap, finanskommentar borger ikke for utviklet sunn fornuft i dette tilfellet, skriver en tredje person.

