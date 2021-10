annonse

Aps stortingsgruppe har godkjent den nye regjeringsplattformen i et møte onsdag formiddag.

Det er dermed klart for ny regjering og det var stor jubel å høre fra gruppemøtet da vedtaket ble gjort, skriver NTB.

Plattformen skal offentliggjøres på Hurdalsjøen Hotell klokka 14.

Regjeringsmedlemmene vil bli presentert på torsdag.

Det tok ni dager med formelle regjeringsforhandlinger før Arbeiderpartiet og Senterpartiet kunngjorde at de var enige om å danne regjering sammen.

– Og jeg er veldig glad for det, fordi tilbakemeldingene er at de kjenner seg igjen i denne politikken. At det nå er ambisjoner og gjenkjennelig sosialdemokratisk politikk for en ny tid, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB.

Sps stortingsgruppe har også godkjent den nye regjeringsplattformen i et møte onsdag formiddag.

