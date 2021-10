annonse

Mye tyder på at det er kjønn som avgjør hvem som blir NRKs nye kringkastingssjef.

– Vi vil svært gjerne ha en kvinne inn i denne rollen, sier NRKs styreleder.

Denne uken ble det klart at Thor Gjermund Eriksen gir seg som sjef etter 10 år som kringkastingssjef. Han går av neste år. Eriksen har vært sjef siden 2012 og mange på sosiale medier har utrykt glede over avgangen.

Da nyheten ble kjent, og NRK la ut saken om Eriksens avgang på Facebook, skrev enkelte at han burde blitt «sparket for mange år siden». Andre skrev at de håpet at den nye kringkastingssjefen var politisk nøytral.

Men å få en politisk nøytral kringkastingssjef er vanskelig. Vanskeligere blir det når man velger kandidater ut i fra kjønn. Mye tyder nå på at NRK leter etter en kvinne som arvtager.

Medier24 spurte NRKs styreleder Birger Magnus «om det var på tide med en kvinne» som kringkastingssjef, og fikk følgende svar:

– Det er mange gode kvinnelige medieledere i Norge. Vi vil svært gjerne ha en kvinne inn i denne rollen.

Hvite middelaldrende kvinner

Bransjenettstedet har ramset opp en rekke kvinnelige kandidater de mener er favoritt til å overta som sjef på Marienlyst.

De fem kvinnene som nevnes er Nyhetsdirektør Helje Solberg i NRK, ansvarlig redaktør i Aftenposten, direktør for Medietilsynet, Mari Velsand, ansvarlig redaktør i Dagbladet, Alexandra Beverfjord og Vibeke Fürst Haugen, direktør for Marienlyst-divisjonen i NRK, og Aftenpostens Trine Eilertsen.

Dagbladets Alexandra Beverfjord har kun vært redaktør i avisen i tre år, og har mottatt mye kritikk for sine mange «sjokk» overskrifter.

I februar hadde Journalisten.no en sak om at Dagbladet hadde hatt «154 dager på rad med sjokk-titler på fronten».

Alle de fem kandidatene Medier24 nevner er forøvrig hvite i huden.

