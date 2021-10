I Italia er det imidlertid fortsatt rundt 2,5 millioner av totalt 23 millioner sysselsatte som ikke er vaksinert, og som derfor risikerer å bli nektet adgang til arbeidsplassen sin. Uvaksinerte kan fortsatt få vaksinepass dersom de har hatt covid-19 eller tester negativt, men de må da teste seg annenhver dag for egen bekostning.

Presidenten i den industrialiserte Veneto-regionen, Luca Zaia frykter at det ikke fins tilstrekkelig testkapasitet til å møte etterspørselen og at dette vil resultere i stort fravær.

Italienerne begynner å bli vant til vaksinepass. Grønne vaksinepass kreves allerede av lærere og andre skoleansatte, og også for å spise på restaurant, gå på kino, konserter og museer, samt fotballkamper.

Alle som blir funnet på arbeidsplassen uten vaksinepass, kan få bøter på 500 til 1.500 euro, og de som ikke møter på arbeid på grunn av manglende vaksinepass, kan permitteres uten lønn, men ikke sparkes. Også arbeidsgiverne må passe seg om de vil unngå bøter. Om de ikke har sjekket om de ansatte har gyldig pass eller ei risikerer de bøter på opp til 10.000 kroner.

Næringslivsorganisasjonen støtter vaksinepass mens fagbevegelsen er mer skeptisk

Tiltakene er imidlertid ikke populære blant en ikke ubetydelig minoritet av italienere. Dette ble blant annet klart lørdag da demonstranter, ledet av fascistpartiet Forza Nuova, stormet lokalene til Italias faglige landsorganisasjon CGIL i Roma.

Det var i et forsøk på å kunne unngå flere nedstengninger av samfunnet og dermed legge til rette for å kunne gi økonomien et oppsving at statsminister Mario Draghi gikk inn for det obligatoriske vaksinepasset.

Næringslivsorganisasjonen Confindustria har vært blant de sterkeste tilhengerne av et vaksinepass og sikrest mulige arbeidsplasser. Organisasjonen anser at vaksinepass-ordningen er den eneste måten man kan sikre at både folks helse og landets økonomi blir ivaretatt på en god måte. Fagbevegelsen har imidlertid vært mer skeptisk til tiltakene. Først gikk de riktignok inn for tvungen vaksinering for alle, men da dette på grunn av motstand fra nasjonalistpartiet til Matteo Salvini, ble avvist av regjeringen, valgte de heller å gå i mot diskriminering mellom vaksinerte og uvaksinerte arbeidere.