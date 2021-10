annonse

Frankrike har satt pristak på strøm og de fattige får en julegave. Men i energirike Norge er hjelpen kun «behovsprøvd». Selv om det meste er kontrollert av det offentlige og de tjener godt nå.

Bare på den nye strømkabelen til England har de tjent 130 millioner kroner i løpet av den første driftsuken. I dag er strømmen ti ganger så dyr som for ett år siden og det er mange som sliter. Men fortjenesten kommer ikke de til gode. Småbarnsmoren «Helena» gruer seg til nok en vinter i den iskalde kjellerleiligheten.

– Hvis jeg hadde betalt strømregningen nå, hadde vi ikke hatt penger til mat de neste to ukene, sier «Helena» til NRK.

Regjering i Frankrike innfører et pristak på gass og strøm gjennom vintermånedene. Uten dette pristaket anslår regjeringen at folks utgifter til oppvarming kunne ha steget med 30 prosent, skriver NTB.

– Det kommer ikke til å skje, uttalte statsminister Jean Castex. I tillegg pristak skal 6 millioner lavinntektshusstander motta en utbetaling på 100 euro i desember.

Flere land i Europa vurderer tiltak mot de økende energiprisene. Men Norge har ingen planer, der vil en eventuell hjelp gå gjennom «de vanlige kanalene» og bli behovsprøvet.

– Løpende utgifter til strøm og oppvarming er i kjerneområdet for livsoppholdet. Hvis økte strømpriser fører til at noen ikke kan sørge for livsoppholdet sitt gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har man krav på økonomisk stønad, sier statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, Saida Begum til Resett og forteller at hjelpen er behovsprøvd:

– Denne stønaden er en subsidiær og behovsprøvd ytelse som skal sikre et forsvarlig livsopphold. Kommunene må i stor grad utøve skjønn ved tildeling av slik stønad, og alle utgifter, inntekter og midler en søker måtte ha, kan være relevante i en slik vurdering.

Begum sier videre at det er mulig å gjøre særskilte unntak hvis behovet oppstår.

– Selv om alle andre muligheter til selvforsørgelse ikke er forsøkt, kan økonomisk stønad likevel innvilges i spesielle tilfeller. Dette vil kunne være aktuelt i tilfeller hvor en person trenger stønaden for å kunne overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon.

Hjelpeorganisasjoner melder om stor pågang

Elisabeth Thorsen driver organisasjonen «Hjelp oss å hjelpe» i Kristiansand. Før fikk hun mellom én og tre telefoner per dag. Nå ringer 10-15 personer.

– Trøkket har vært enormt de siste to ukene. Det skyldes høye strømregninger. Den forklaringen går igjen hos alle, sier Thorsen til NRK og forteller at det småbarnsfamilier:

– Det er mange mammaer og pappaer der ute som går sultne for at barna skal få mat. Bare på fredag ringte seks stykker som lurte på om vi kunne hjelpe dem over helgen.

