annonse

annonse

Det er to forskere som minner oss på dette.

I Norge er det visstnok 600.000 hunder og 800.000 katter. I verden som helhet ca. 470 millioner hunder og 370 millioner katter. Veldig mange med andre ord. Men: «Kjæledyrene har unngått kritisk søkelys i klimadebatten», skriver Odd Magne Harstad (NMBU) og Ole Flaten (NIBIO) i et innlegg i Aftenposten.

Ja, «kjæledyrenes bidrag til utslipp av klimagasser er ikke med i klimadebatten».

annonse

Det er maten kjæledyrene spiser som er «hovedproblemet».

Tørrfôr utgjør det meste av fôret, og klimaavtrykket for verdens kjæledyr er omtrent syv ganger alle klimagassutslipp i Norge. I tillegg kommer våtfôr og restemat, skriver de.

I tillegg fører hold av hund og katt med seg mange «aktiviteter med klimaavtrykk, som innkjøp av pleieprodukter, utstyr og transport».

annonse

Ikke bare klima taler mot kjæledyr

– Diskusjonen om kjæledyr og miljø handler om mer enn klima. Kjæledyrene og menneskene spiser dels av det samme matfatet og konkurrerer om de samme jordbruksarealene. Globalt legger kjæledyrene beslag på et åkerareal 50 ganger åkerarealet i Norge. Siden matproduksjonen må fordobles frem til 2050 for å dekke behovet til verdens voksende befolkning, er det et paradoks at stadig mer jordbruksjord blir brukt til å fø kjæledyrene, skriver de.

Hva er så løsningen?

Jo, kjæledyrholdet kan angivelig gjøres «mer bærekraftig. Både størrelsen på dyret og sammensetningen av fôret har betydning. Katt er bedre enn hund, og små hunder bedre enn store», blir vi fortalt i artikkelen.

– Over alle grenser

Reaksjonene i Aftenpostens kommentarfelt er stort sett negative om ikke hoderystende.

– Dette er i ferd med å gå over alle grenser. Forskerne som skriver dette kan jo holde pusten i 10 minutter for å redde klimaet, se hvordan det går, skriver en.

– Vel, jeg får vel ærlig innrømme at dette er et av de få feltene hvor jeg ikke en gang har til hensikt å forsøke redusere klimaavtrykket mitt, sorry, skriver en annen.

annonse

– Dette kan dere bare glemme! Maken til sludder. Jeg kommer aldri til å etterkomme noen som helst endring i mine dyrs pleie og velvære pga klima.

– Håper disse to svært indoktrinerte herremennene skjønner at de fremstår som komiske, og at de setter alle andre akademikere i dårlig lys. Tror faktisk aldri jeg har lest noe så dumt. Det som er aller verst å tenke på er at det er våre skattepenger som betaler deres stillinger.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474