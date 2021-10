annonse

Frp-leder Sylvi Listhaug stiller seg kritisk til Hurdalsplattformen. Hun mener at Ap og Sp fortsetter sløsefesten.

– Det skal øses ut enda flere milliarder på milliarder til bistand, innvandring/integrering og symbolske klimatiltak. Samtidig hevdes det at skatter og avgifter skal holdes på dagens nivå samlet sett. Dette går ikke i hop, sier Listhaug i en kommentar til den nye regjeringsplattformen, ifølge NTB.

– Vi er bekymret for at vanlige folk blir sittende med regningen for festen. Når vi på toppen av det vet at SV skal inn i dette, er det bare å holde på lommeboken, sier Listhaug videre.

Listhaug uttrykker skuffelse over at det blir en økning i CO2-avgiften, noe som kan bidra til utflagging av arbeidsplasser og redusert verdiskapning.

Listhaug er også kritisk til den planlagte elektrifiseringen av norsk sokkel, som hun mener vil virke drivende for strømprisen for norske familier og landbasert industri.

