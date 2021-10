annonse

En person er pågrepet, etter at en annen person ble skutt på med pil og bue i Kongsberg sentrum.

Politiet oppfordret folk om å holde seg innendørs. Klokken 19 opplyste politiet til Laagendalsposten at gjerningspersonen er pågrepet.

På Twitter skriver Sørøst politidistrikt at det pågår en aksjon i Kongsberg sentrum, og at de ikke har kontroll på skytteren.

#Kongsberg Det pågår aksjon i Kongsberg sentrum ifbm person observert med pil og bue. Har skutt etter person med dette. Publikum bes om å holde seg innendørs. Politiet har ikke kontroll på personen. Ikke mulighet til media pr nå. Oppdateres senere. — Sør-Øst politidistrikt (@politietsorost) October 13, 2021

Politiet på stedet sier til Laagendalsposten at det har vært en pågående, livstruende hendelse.

Lokalavisen skriver at hele Vestsiden i Kongsberg sentrum er mer eller mindre stengt av, at bevæpnet politi er på stedet, og at et politihelikopter er i luften over Kongsberg. Politiets bombegruppe skal også være på stedet. Avisen har også bilder av at et ambulansehelikopter har landet i Kølabånnparken

PST er orientert om hendelsen, og kommunen har satt krisestab.

– PST er orientert. Vi er i tett dialog med ordinært politi, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til NTB onsdag kveld.

Det var VG som først meldte at PST var orientert.

– Kommunen setter krisestab. Situasjonen er uoversiktlig, men vi følger den tett, sier Kongsbergs ordfører Kari Anne Sand til NRK.

