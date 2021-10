Kritikerne hevder at russerne bevisst unnlater å selge mer for å legge press på europeiske land i håp om flere langtidskontrakter og fortgang i Tysklands sertifiseringen av den omstridte Nord Stream 2-rørledningen. De frykter rett og slett at russerne vil komme til å bruke Nord Stream 2-rørledningen som et geopolitisk våpen overfor Europa.

Russerne avviser imidlertid kritikken og hevder at de er en pålitelig leverandør som oppfyller dagens kontraktsvilkår og hevder at nye kontrakter må til for at leveransene skal kunne økes og dermed gi grobunn for lavere priser.

Etterspørselen etter naturgass er økende i Europa fordi økonomien er i ferd med å ta seg kraftig opp igjen etter at de fleste av landene begynner å få kontroll på koronapandemien, leveransene av fornybar energi fra sol og vind varierer, vinteren står for døren og kraftreservene synker.

Russland fastholder at rask sertifisering av Nord Stream 2 vil bidra til å stabilisere prisen, og president Vladimir Putin, som også tidligere i år har gått ut og anklaget europeiske land for selv å ha skyld i krisen, beskrev i dag situasjonen som «vanskelig» samtidig som han understreket hvor viktig stabilisering av gassmarkedet var.