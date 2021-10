Kravet om at studenter må ha minst karakteren fire i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen skal bort. De vil også omgjøre den såkalte «avskiltingen» av lærere utdannet før 2014 ( NRK ).

Partiene varsler at de skal legge fram en forpliktende og tidfestet plan for å tette inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet. Opptrappingen skal skje i samarbeid med partene i jordbruksavtalen og baseres på et nytt tallgrunnlag ( Nationen ).

Regjeringen skal sikre riktig tallgrunnlag for jordbruksoppgjøret, isregnet å måle inntektsnivået og ikke bare inntektsutviklingen. De skal også legge fram og gjennomføre en opptrappingsplan for trygg matproduksjon på norske ressurser, og sette et mål for selvforsyningsgrad på 50 prosent. I tillegg skal importvernet for norsk jordbruk sikres ( Nationen ).