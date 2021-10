annonse

Klimaforskere har laget modeller, havet vil stige og gjøre mye av verden ubeboelig.

Organisasjonen Climate Central har visualisert hvordan det vil se ut når havet stiger på grunn av menneskeskapte klimaendringer. Selv om vi når målene i Paris-avtalen vil skadeomfanget bare halveres. Av kartene fremgår det at Sverige er mer, og Finnland mindre, utsatt for at havet vil stige, enn hva Norge er.

Tallene er fremkommet med utgangspunkt i at vi fortsetter med vårt nåværende utslippsnivå av klimagasser. Med dagens utslippsnivå vil de globale gjennomsnittstemperaturene stige med minst 3 grader celsius innen 2100.

Organisasjonen presenterer seg selv som en uavhengig organisasjon bestående av ledende vitenskapsmenn og journalister som driver research og rapporterer om fakta knyttet til klimaendringene og hvilken effekt disse vil kunne få for folk flest.

På organisasjonens hjemmeside er det lagt ut en mengde manipulerte bilder fra byer rundt omkring i verden som viser hvor alvorlig økningen i vannstanden i havene vil kunne bli.

Vi fant blant annet manipulerte bilder som viser en tenkt effekt av havstigningen i Norge, nærmere bestemt sett fra Grev Wedels Plass og fra Studenterlunden i Oslo.

Bjørn Samset ved CICERO Senter for klimaforskning uttaler at dette trolig er troverdig, men han har ikke studert rapporten.

– Men jeg savner informasjon om når havet blir så høyt som de visualiserer. Det er ikke sånn at en bestemt temperatur tilsvarer et bestemt havnivå. Det er snarere sånn at jo varmere det blir, jo raskere går havstigningen, sier Samset til TV 2.

Han forklarer fenomenet med en isbit, legges den på kjøkkenbenken vil smelte etter hvert, mens om den legges i en stekeovn vil den smelte fortere. Han sier at på samme måte er det med havnivået – jo høyere temperatur, jo raskere stigning.

– Derfor er det viktig å ikke bare vise hvor høy vannstanden kan bli, men også å si når den blir det ut fra fremskrivningene de har brukt, sier Samset.

