Stemningen under gårsdagens U21-landslagskamp mellom Sverige og Italia ble svært amper etter utligningen til 1-1 og medførte blant annet at Italias Anthony Elanga fikk gult kort. Den svenske landslagsledelsen hevder nå på forbundets nettsted at Elanga, som er en av Solskjærs unge og lovende spillere i Manchester United, ble utsatt for rasisme.

19 år gamle Elanga debuterte for Ole Gunnar Solskjærs United sist sesong og er en viktig spiller for Sveriges U21-landslag. I går kveld spilte han hele kampen da Sverige sikret 1-1 med et mål på overtid. Men det som vil bli husket best fra oppgjøret er nok at Manchester United-talentet Anthony Elanga under gårsdagens kamp hevdet seg utsatt for en rasistisk kommentar fra en motspiller på Italias U21-landslag.

– Vi har fortalt vår versjon av hva som er skjedd og levert en muntlig rapport til både dommeren og matchdelegaten. Nå venter vi på berättat vår version av vad som hänt och har lämnat in en muntlig rapport till både domarna och matchdelegaten. Nå avventer vi tilbakemeldingene fra kamp- og dommer-rapporten. Når vi har mottatt disse tar vi en beslutning om hva vi skal gjøre videre. Ingen skal måtte behøve å utsettes for rasisme. Det er fullstendig uakseptabelt og vi står alle bak Anthony i dette, sa U21-landslagets sjef Claes Eriksson.

Nøyaktig hva den italienske spilleren skal ha sagt, som gjorde at Elanga oppfattet kommentaren hans som rasistisk, er foreløpig ikke kjent.

