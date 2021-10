annonse

Seks av de 17 drapssakene politiet har etterforsket så langt i år har skjedd ved skyting, noe som er høyest på over ti år.

Statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) i Justis- og beredskapsdepartementet mener dette er uholdbart, skriver Dagbladet.

– Skyting, og særlig på åpen gate, skal vi ikke ha i Norge. Én episode er én for mye, sier han.

Han mener likevel det er for tidlig å bruke tallene til å trekke slutninger om utviklingstrender, selv om politiets egne tall viser at det i gjennomsnitt har blitt brukt skytevåpen i under 10 prosent av drapssakene mellom 2011 og 2020.

Så langt i år er andelen over 35 prosent.

– Skyteepisoder på offentlig sted er svært alvorlig. Det skaper frykt, og er særlig skremmende når det skjer i nærmiljøene våre. Politiet prioriterer dette arbeidet høyt og vi registrerer det har vært flere pågripelser, fortsetter statssekretæren.

Også politiet er bekymret, og etter drapet på Mortensrud sier leder for etterforskning og etterretning i Oslo politidistrikt, Grete Lien Metlid, at hun har forståelse for at dette skaper frykt i befolkningen.

– Vi har stor forståelse for reaksjoner rundt dette, sier hun.

Førsteamanuensis og politioverbetjent ved Politihøgskolen, Ivar Fahsing, mener dagens situasjon kan sammenlignes med den som var på midten av 2000-tallet, da de kriminelle gjengmiljøene i Oslo-området herjet som verst.

– Det er urovekkende at det er så mye skytevåpen i omløp. Gjengprosjektet gikk i stor grad ut på å fjerne våpen fra gatene. Det å ha kontroll på ulovlige våpen er veldig viktig. Dette arbeidet må gjøres kontinuerlig, og det er tydelig at det hele tiden må prioriteres, sier Fahsing.

– Politiet må arbeide aktivt med å avdekke årsakene til at våpen brukes. Dersom det dreier seg om kriminelle gjenger, kan det handle om rivalisering eller manglende oppgjør. Her må politiet inn og stanse konfliktene før våpen i det hele tatt brukes, fortsetter den tidligere etterforskeren.

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2022 forslått å bevilge 8 millioner kroner til tiltak mot barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet, og ønsker i tillegg å bevilge 3 millioner kroner til en pilot for exit-program for gjengkriminelle.

Det nevnes ikke noe sted hvorvidt innvandrere er overrepresentert i oppbevaring av ulovlige skytevåpen.

Fakta om drapssaker i Norge i 2021

Hittil i år har politiet her i landet startet etterforskning av 17 drapssaker med 17 ofre, sju kvinner og 10 menn.

April

* 13. april: Den profilerte advokaten Tor Kjærvik blir skutt og drept i sitt hjem på Røa i Oslo. Advokatens 36 år gamle sønn er siktet for drapet. Han er også siktet for drapsforsøk på Kjærviks samboer. Påtalemyndigheten mener det er sannsynlig at drapsetterforskningen vil ende med en tiltale om overføring til tvungent psykisk helsevern.

* 20. april: 33 år gamle Bård Lanes blir funnet skutt på Kilen i Tønsberg og dør kort tid etter på sykehus. Tre menn, en 26-åring, en 29-åring og en 31-åring er siktet for drap eller medvirkning til drap. Politiet mener 26-åringen løsnet skuddet som drepte Lanes.

* 22. april: 42 år gamle Renate Strand Normann blir funnet død utendørs på Varaldsøy i Kvinnherad. En 47 år gammel mann er siktet for drap, men hevder han kun utførte førstehjelp etter at kvinnen skal ha falt. Avdøde og siktede er av politiet omtalt som bekjente.

* 28. april: Fevziye Kaya Sørebø (50) blir skutt og drept i Tostrups gate på Frogner i Oslo rett før klokken 8.30. En 39 år gammel mann som har vært i en rettstvist med Sørebø, er siktet for drap. 39-åringen erkjenner straffskyld.

Mai

* 3. mai: En mann i 40-årene blir knivstukket og drept i en leilighet i Halden sentrum i 22-tiden på kvelden. Mannens 47 år gamle søster pågripes på stedet og siktes for drapet. Kvinnen har erkjent straffskyld, og ble tiltalt for drap 29. september. Saken skal opp for Søndre Østfold tingrett 6. desember.

* 6. mai: Aud Opsahl (88) blir funnet skutt og drept i sitt eget hjem i Lyngdal. Kvinnens 59 år gamle sønn er pågrepet og siktet for drap. Ifølge en psykiater kan 59-åringen ha vært psykotisk da drapet skjedde.

* 15. mai: Stig Ola Westgård (56) blir funnet død i en leilighet på Lademoen i Trondheim på morgenen. En 56 år gammel mann blir pågrepet på stedet og varetektsfengslet to dager senere, siktet for drap.

* 15. mai: En mann i 20-årene blir knivstukket i en leilighet på Tøyen i Oslo og dør av skadene fem dager senere. En 33 år gammel utenlandsk statsborger blir pågrepet dagen etter og senere siktet for drap og varetektsfengslet. Den siktede mannen er tidligere dømt for vold.

Juni

* 8. juni: Marianne Hansen (25) ble funnet drept i sin leilighet på Hellerud i Oslo. En 30 år gammel mann fra Romania har erkjent straffskyld for drapet. Mannen døde på Ullevål sykehus fredag 16. juli etter å ha forsøkt å ta sitt liv i fengselet fire dager før.

* 13. juni: En 19 år gammel mann dør på sykehuset etter å ha blitt funnet med stikkskader i Sandefjord natt til søndag 13. juni. To menn, en 18-åring og en 26-åring, er pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap. Alle tre er opprinnelig fra Eritrea.

Juli

* 19. juli: En 39 år gammel mann blir skutt utendørs i Tordenskiolds gate ved Oslo rådhus. Han blir kjørt til sykehus, men dør kort etter av skadene. Politiet pågriper en 41 år gammel mann på åstedet. De to mennene er barndomsvenner, ifølge drapssiktedes forsvarer, som sier at mannen erkjenner de faktiske forhold og samtidig påberoper seg selvforsvar.

August

* 1. august: Vladas Kvederys (57), som er litauisk statsborger, blir funnet død i en bolig i Lørenskog rett etter midnatt natt til søndag 1. august. Ifølge politiet døde litaueren av forblødning etter en stikkskade. En 45 år gammel polsk statsborger som var bosatt i huset er siktet for drapet og han ble dagen etter varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Mannen erkjenner ikke straffskyld.

September

* 12. september: 23-årige Sunniva Borgen blir funnet hardt skadd etter en voldshendelse i en boligblokk i Åsane i Bergen natt til søndag 12. september. En 29 år gammel mann blir pågrepet på stedet og siktet for drapsforsøk. Dagen etter blir mannen varetektsfengslet. Fem dager senere dør kvinnen av skadene hun ble påført og 29-åringen blir siktet for drap.

* 20. september. To Nav-ansatte blir knivstukket på et brukermøte på Nav Årstad i Bergen mandag formiddag. 57 år gamle Marianne Amundsen dør kort etter på sykehus av skadene hun ble påført. En 29 år gammel kvinne ble lettere skadd. En 39 år gammel mann ble pågrepet inne på Nav-kontoret og er siktet for drap og grov kroppsskade.

* 22. september: Et ektepar i 40-årene blir funnet døde i en leilighet på Kolbotn utenfor Oslo natt til onsdag 22. september. Politiet mistenker ikke at det var andre involverte i hendelsen og starter drapsetterforskning. Mannen er siktet for å ha drept kona, og politiet mener han deretter tok sitt eget liv.

* 24. september: En mann i 30-årene fra Litauen blir knivstukket utenfor en pizzarestaurant i Åros på Hurumlandet i Asker tidlig på ettermiddagen. Han dør kort tid etter. En 43 år gammel mann fra Litauen siktes for drapet og blir dagen etter pågrepet i Oslo. Han har erkjent å ha stukket avdøde med kniv, men han hevder det skjedde i selvforsvar.

Oktober

* 7. oktober: 20-årige Hamse Hashi Adan blir skutt ved Lofsrud skole på Mortensrud i Oslo sent på kvelden. Dagen etter dør han av skadene. Ingen er foreløpig pågrepet i saken.

