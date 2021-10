annonse

annonse

De er mer opptatt av person enn politikk.

– Det er forferdelig når folk kaller meg «rasist» eller «voldtektsmann» fordi jeg tilhører høyresiden, skriver Farzad Falahatimarvast i Utrop, og forteller om sine opplevelser:

– De siste ni månedene har jeg vært medlem av Unge Høyre. Disse 9 månedene har jeg hørt mye hat. Ikke av hvem som helst, men av venstresiden som bruker ord og uttrykk for å tråkke på meg eller de borgerlige partiene.

annonse

Falahatimarvast er politiker i Bærum Unge Høyre og har vært aktiv i valgkampen. Da hørte han daglig ord som «whitewashed» og «hjernevaska».

Les også: Slik jobber venstresiden for å knuse all opposisjon, men de fortærer seg selv (+)

– Det verste er at noen ganger er det personer fra de andre ungdomspartiene som ytrer seg slik. Det er forferdelig når folk velger å kalle meg «rasist» eller «voldtektsmann» kun basert på hvilket parti jeg er med i.

annonse

Han sier at en slik oppførsel ikke er greit i Norge.

– Det er ikke greit at folk velger å kalle Høyre og Fremskrittspartiet for rasistpartier. Det er ikke greit at debattanter velger å bruke hersketeknikker og løgn, sier han, og legger til:

– For at unges stemme skal bli hørt må vi evne å holde debatten saklig og ikke gå etter hverandre som enkeltpersoner.

Falahatimarvast skriver videre at han er så utrolig lei av at venstresiden sier at vi undertrykker kvinner, vil kaste utlendinger ut av Norge og undertrykke muslimer.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474