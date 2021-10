annonse

Det ledende medisinske tidsskriftet The Lancet byttet ut ordet «kvinne» med «kropp med vagina».

Dette skriver Aftenposten.

«Historisk er anatomien og fysiologien til kropper med vagina blitt neglisjert.»

Dette skriver britiske the Lancet, et av verdens ledende tidsskrifter innen medisin, på coveret av en nylig utgave publisert 25. september.

Sitatet er fra en anmeldelse av en utstilling ved Vagina Museum i London. Artikkelen er skrevet av Sophia Davis, som er en av redaktørene hos The Lancet.

Det noe underlige ordvalget skal etter sigende være valgt for å virke inkluderende overfor transpersoner. Men det vekker sterke reaksjoner.

«Jeg er faktisk dypt sjokkert. Jeg er ikke «en kropp med vagina», skrev Tilde Broch Østborg på Twitter dagen The Lancet-nummeret ble publisert.

Hi Lancet, Women. Women. Women. We are not bodies with vaginas. pic.twitter.com/h8l7Au7UHy — Tilde Broch Østborg (@TildeOstborg) September 25, 2021

Sjefredaktøren Richard Horton har gått ut og beklaget at noen følte seg støtt av ordbruken.

«Samtidig vil jeg understreke at transpersoners helse er en viktig dimensjon av det moderne helsevesenet», skrev han i en uttalelse.

– Kvinnesaken kommer i bakgrunnen

Pernille Nylehn, som er gynekolog og fødselslege på Kvinneklinikken på Haugesund sykehus:

– Jeg må understreke at jeg har stor sympati for problemer transpersoner står overfor. Jeg ønsker transpersoner velkommen i alle situasjoner. Men man kan noen ganger få inntrykk av at kvinnesaken kommer i bakgrunnen i iveren etter å ta vare på transpersoner, sier hun til Aftenposten.

