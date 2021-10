annonse

annonse

Resett kan nå fortelle at mannen som er siktet for drapene på fire kvinner og en mann i Kongsberg onsdag kveld heter Espen Bråthen (37). Han bodde i det aktuelle området ved Extra-butikken hvor drapene fant sted.

Klokken 18.13 fikk politiet melding om en mann med pil og bue som skjøt mot folk. En patrulje rykket ut og kom raskt til stedet, og kort tid senere besluttet politiet væpning og sendte ytterligere tre patruljer.

Klokken 18.17 hadde det kommet flere meldinger til operasjonssentralen om hendelsen og at flere personer var truffet av piler. Hendelsen blir nå betegnet som pågående livstruende vold.

annonse

Klokken 18.18 gjorde politiet en observasjon av gjerningsmannen i nærheten av Coop Extra-butikken i Kongsberg. Patruljene ble beskutt med piler, og mistet kontakt med gjerningsmannen.

VG melder at mannen ble ilagt besøksforbud hos sine foreldre etter at han skal ha truet med å drepe faren. Han var kjent fra politiet i 2020 etter tips om radikalisering. Han er en konvertitt til islam. Faren er norsk og moren er dansk. Han er dansk statsborger, men har bodd i Norge og er bosatt på Kongsberg.

En tidligere nabo forteller VG at mannen ble oppsøkt av politiet sommeren 2020.

annonse

– Han var alltid alene. Fra kjøkkenvinduet kunne jeg se inn i leiligheten hans. Det var veldig rotete, og kombinert med de andre tingene, så fikk jeg en dårlig følelse, sier den tidligere naboen.

Særlig sommeren i fjor skal 37-åringen ha holdt på ute i hagen.

– Han fektet med klubber, stokker og batong. Jeg så ham der jevnlig om sommeren, men også utover høsten hvis det ikke var for kaldt, sier den tidligere naboen til VG.

Den 11. juni kom politiet.

– Det var ved 18-tiden at flere politibiler sto på gaten her. Jeg så flere politifolk med skjold og hjelmer rundt huset hans. De ropte at han skulle komme ut, og etter en stund så kom han ut. Jeg tror han ble tatt med av politiet den gangen, sier den tidligere naboen om meldingene til et familiemedlem.

Flere medier har nå lagt ut en en video angivelig postet i 2017 hvor Espen Bråthen sier «Jeg er en budbringer. Jeg kommer med en advarsel. Tiden er kommer. Bær vitne til at jeg er muslim», sier han på videoen

Resett har snakket med en av naboene til Bråthen. Han sier han har vært inne hos politiet, men han vil ikke komme med ytterligere opplysninger. Det er politioppbud utenfor Espen Bråthens bosted. Også journalister er på plass, som bildet viser.

Resett har vært i kontakt med mannens forsvarer, advokat Fredrik Neumann. Vi har spurt Neumann om det er tungveiende grunner til å ikke publisere gjerningsmannens navn. Vi har også spurt om mannen som er pågrepet har oppgitt noe motiv.

annonse

Neumann sier til Resett at han ikke har noen kommentar.

Setter du pris på denne artikkelen? Resett trenger din støtte.

Vi har Vipps nr 124526, bankonto 1503.94.12826 eller dere kan sende SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474