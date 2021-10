annonse

Politiet har foreløpig ikke tatt ut siktelse for terror mot Espen Andersen Bråthen.

– Hvorvidt det er en terrorhandling, er noe etterforskningen skal avdekke. Foreløpig har vi grunnlag for en siktelse for drap, sier politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen til NTB.

– Han har gitt en relativt grundig forklaring i avhør. Vi ønsker ikke å si noe om hva han gjorde. Han har gitt en slags begrunnelse for det han gjorde.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) uttalte torsdag at angrepene fremstår som et terrorangrep. Bråthen angrep flere mennesker med pil og bue og andre våpen i Kongsberg onsdag, og er siktet for fem drap, samt for å ha skadet tre.

Svane Mathiassen sier alle de drepte fremstår som tilfeldige ofre. De ble funnet innendørs og utendørs, hvorav én inne i en bolig. Ingen av drapene skal ha skjedd inne i den mye omtalte Coop-butikken.

Det er beslaglagt tre våpen, men politiet vil ikke å gå ut med hva slags våpen det er.

– Vi ønsker å gjennomføre avhør av vitner før vi går ut med det, sier Svane Mathiassen.

Politiet har ikke fått noen oppdatert tilstand på de skadde. Én skal være utskrevet fra sykehus.

– Det vi har fått opplyst er at det går bra med dem, sier Svane Mathiassen.

Hun opplyser at den siktede har forklart seg detaljert om det som skjedde. Politiet planlegger et avhør nummer to i løpet av dagen, men det har ikke startet ennå.

Besøkte lokal moské

Bråthen besøkte den lokale moskeen ved flere anledninger for noen år siden. Styrelederen husker ham godt.

– Da dette navnet dukket opp i dag, så spolte jeg tilbake i hukommelsen min og kjente igjen navnet, sier styreleder Oussama Tlili i Kongsberg Islamsk Kultursenter til NTB.

Han forteller at Bråthen besøkte moskéen noen få ganger i løpet av en kort periode for rundt fire år siden.

– Han sa at han var muslim. Jeg reagerte på at han kunne lite om islam, men det var greit. Når man sier man er muslim eller kristen, da må man jo akseptere det, sier Tlili.

– Men grunnen til at jeg husker ham, er at han ofte satt i et hjørne her og ventet på meg for å ta en prat. Men jeg kunne ikke ha en vanlig samtale med ham.

Tlili sier at Bråthen fortalte usammenhengende om spirituelle ting.

