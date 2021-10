annonse

Olaug Bollestad får likevel konkurranse i ledervalget i KrF. Truls Olufsen-Mehus har meldt seg som utfordrer.

Fylkeslederen i Troms og Finnmark KrF har sagt seg villig til å stille som kandidat. Det skriver Dagen.

Ulike fylkeslag i partiet deltar nå i en andre høringsrunde før valgkomiteen avgir sin innstilling i ledervalget. Selve valget vil finne sted på et ekstraordinært landsmøte 13. november.

Det er foreløpig ingen fylkeslag som har pekt på Olufsen-Mehus, som har markert seg på den konservative fløyen i partiet. Etter nederlaget i kampen om endringer i bioteknologiloven i mai 2020 uttrykte han at KrF burde forlate regjeringen.

– Jeg takket ikke ja fordi jeg selv mener at jeg har større sjanse enn andre. Jeg takket ja fordi jeg er foreslått av noen av de 13 høringsinstansene til lederverv – og også andre verv – i kombinasjon med flere leserinnlegg i ulike aviser som har anbefalt meg. Jeg er derfor ikke redd for ikke å bli valgt, jeg ser på det som et ansvar å gjøre meg valgbar til 2. høringsrunde, sier Truls Olufsen-Mehus til avisen Norge IDAG sent onsdag kveld.

