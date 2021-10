annonse

Fredag vil statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) reise til Kongsberg sammen med justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Under sin Støre viet angrepet i Kongsberg betydelig oppmerksomhet på sin første pressekonferanse som statsminister. Han omtalte saken hvor fem personer ble drept og to skadd som et grusomt angrep på uskyldige mennesker.

– Vi håper å få til et besøk på Kongsberg, justisministeren og jeg, i morgen på dagen, for å gi uttrykk for støtte og lytte til hva de har opplevd, sier Støre.

