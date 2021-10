annonse

Gjerningsmannen i Kongsberg er tidligere dømt for drapstrusler, tyveri og narkotikabruk.

I juli 2020 ble han dømt til seks måneders besøksforbud i Kongsberg og Eiker tingrett etter å ha kommet med drapstrusler mot familien. I mai samme år tok han seg inn i foreldrenes hus og truet med å drepe sin far, opplyser NTB.

Han la igjen en Colt revolver kaliber 4,5 mm på foreldrenes sofa før han gikk. Ifølge anmeldelsen så revolveren ut som et funksjonelt våpen.

I 2012 ble 37-åringen dømt til 60 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år for tyveri og bruk av narkotika. Han brøt han seg inn i Norsk Bergverksmuseum om natten ved å knuse et vindu. Samme kveld kjøpte han to gram hasj i Kongsberg sentrum.

I dommen fra Kongsberg tingrett fremgår det at han var tidligere dømt for lignende forhold, men at det var så lenge siden at det ikke fikk betydning for straffeutmålingen.

Politiadvokat Ann Irén Svane Mathiassen til NRK at mannen nå skal vurderes av rettspsykiatrisk sakkyndige.

– Dette er ikke uvanlig i slike alvorlige saker, opplyser hun.

Arbeidet med å gjennomføre en prejudisiell vurdering starter i dag. Mannen skal fremstilles for varetekstfengsling fredag.

