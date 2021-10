annonse

Tidslinje for volden på Kongsberg: 18.12.30: Første melding om at en mann med pil og bue skyter på folk i en Coop-butikk på Kongsberg, kommer inn til operasjonssentralen til Sørøst politidistrikt.

En patrulje sendes til stedet, og det blir besluttet bevæpning. Umiddelbart etter sendes tre patruljer til. I minuttene etterpå kommer det flere meldinger til operasjonssentralen om hendelsen, og det meldes om at personer er truffet av pilene. Alt i alt var 22 patruljer involvert.

18.17: Det sendes ut en såkalt PLIVO- hendelse (Pågående livstruende vold).

De tre nødetatene politi, brann og helse har utarbeidet en felles prosedyre for hvordan de skal opptre og samvirke ved hendelser der det utøves livstruende vold mot flere personer. Kripos, PST, Nasjonale bistandsressurser, Oslo og Øst politidistrikt og Politihøgskolen bistod, samt mannskaper fra ambulansetjenesten og brannvesenet.



18.18: Første patrulje får øye på gjerningsmannen.

Han anropes, men mistes av syne. Like etter er de i kontakt med mannen på nytt, og blir skutt på med flere piler. Dette fører til at de mister kontakt med ham, og han kommer seg unna. I minuttene etter leter mange patruljer etter mannen, og politiet får meldinger fra publikum om observasjoner.

18.28: Sørøst politidistrikt tvitrer:

«Det pågår aksjon i Kongsberg sentrum ifbm person observert med pil og bue. Har skutt etter person med dette. Publikum bes om å holde seg innendørs. Politiet har ikke kontroll på personen.»

18.47: Mannen pågripes og sendes til arresten i Drammen.

Det ble avfyrt varselskudd i forbindelse med pågripelsen. Politiet mener det fremstår som rimelig klart at noen av drapene skjedde etter at politiet hadde kontakt med ham klokken 18.18, og det er mulig at alle drapene skjedde etter dette tidspunktet.



20.30: Politiet bekrefter at flere er døde og skadet.

Drammen sykehus og Ullevål sykehus er satt i beredskap, og Kongsberg kommune har opprettet krisestab.

20.43: Justisdepartementet opplyser at justis- og beredskapsminister Monica Mæland er informert om situasjonen på Kongsberg og følger den tett.

21.37: Politiet beslutter midlertidig bevæpning.

22: Politiet sier at det er naturlig å vurdere om hendelsen på Kongsberg er en terrorhandling.

22.45: Statsministeren og justisministeren holder pressebrifing.

Avtroppende statsminister Erna Solberg og påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) uttaler seg. – Hendelsene ryster oss, sier Solberg. – En grusom og brutal handling, sier Støre.

23.15: Fem personer bekreftes drept.

Driftsenhetsleder Øyvind Aas bekrefter at fem personer er drept. To personer er skadet, blant dem en politimann som ikke var på jobb.

2.00 natt til torsdag: Politiet går ut med informasjon om den pågrepne.

Den siktede er en 37 år gammel mann. Han er dansk statsborger og bosatt i Kongsberg. Politiet har tidligere vært i kontakt med ham som følge av bekymringsmeldinger om radikalisering.

5.00 torsdag: Mannens forsvarer, advokat Fredrik Neumann, opplyser at hans klient samarbeider med politiet og forklarer seg i detalj om hendelsene.



8.00: Politiet opplyser at siktede erkjenner de faktiske forhold.



9.00: I et brev til ordføreren i Kongsberg uttrykker kongefamilien medfølelse og skriver at de er forferdet over de tragiske hendelsene.

Også Danmarks statsminister Mette Fredriksen og FNs generalsekretær António Guterres er blant dem som gir uttrykk for sorg og medfølelse.

10.00: Politiet opplyser at fire kvinner og en mann ble drept, og at gjerningsmannen er konvertitt.

Den siste bekymringsmeldingen om ham kom i 2020.

11.30: Politiadvokat Ann Irén Svane Mathiassen sier at siktede skal vurderes av rettspsykiatriske sakkyndige og fremstilles for varetektsfengsling fredag.

Torsdag ettermiddag går Resett ut med navnet på siktede, som første medium i Norge. Andre medier følger etter. Det dreier seg om 37 år gamle Espen Andersen Bråthen.

15.00: Politiet oppjusterer antall skadde fra to til tre fordi én hadde tatt seg til legevakten på egen hånd.