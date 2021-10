annonse

Politiet var bevæpnet da de møtte gjerningsmannen på Kongsberg første gang. De fikk ikke muligheten til å skyte tilbake.

Dermed slapp gjerningsmannen unna.

– Det foregår inne på Coop Extra, patruljen er bevæpnet. Med en gang de kommer i kontakt med siktede, blir de med en gang beskutt med pil og bue. Det skjer ikke bare en gang, det skjer to ganger, sier politimester Ole Bredrup Sæverud i Sørøst politidistrikt til TV 2.

Han opplyser at de to politifolkene ikke kom i posisjon til å fyre av skudd selv. En tredje politimann kom til med verneutstyr, for at de kunne trekke mer inn i situasjonen. Da de hentet dette, klarte drapsmannen å komme seg ut.

Sæverud melder at politiet søkte videre og fikk en rekke meldinger om observasjoner i Kongsberg sentrum. Det gikk 34 minutter fra politiet først ble varslet klokken 18.13 onsdag kveld til mannen ble pågrepet.

– Det tar så lang tid før de klarer å lokalisere ham og komme i posisjon til å fyre av et varselsskudd og pågripe gjerningsmannen, sier Sæverud.

Han håper videre at etterforskningen vil være god nok til at man kan få klarhet i hvordan det kunne ta så lang tid.

