Det er forutsigbart hva som vil utspille seg.

Etter høyreekstrem terror, som både Anders Behring Breiviks massedrap i 2011 og Philip Manshaus handlinger i 2019 rettmessig kan knyttes til, blir det omfattende skriving om, forskning på og tiltak mot «tankegodset» bak. Man utvider sirkelen og trekker inn islamkritikere, innvandringskritikere og FrP blant de som avkreves et ansvar for at slike holdninger finnes. Staten lager en Handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer.

Det opprettes i statlig regi et eget forskningssenter kalt C-Rex som beskriver seg slik: «Senter for ekstremismeforskning utvikler empirisk og teoretisk kunnskap om årsaker til og konsekvenser av høyreekstremisme og relaterte fenomener.»

At Behring Breivik og Manshaus hadde åpenbare vrangforestillinger knyttet til det høyreekstreme tankegodset, blir underkommunisert. For det passer ikke med narrativet om at våre, vestlige tradisjoner og ideologi er fordervet, men ikke «de andres».

De tilfellene hvor muslimer har drept i Norge har blitt definert ut som psykiatriske tilfeller slik at påstanden om at det bare har vært fra høyreekstreme at det har kommet terror i Norge kan opprettholdes. At mer enn hundre personer dro til Syria for å slutte seg til IS eller at andre norske statsborgere med muslimsk bakgrunn har utført terrorhandlinger i andre land, feies under teppet. Islam leder ikke til terror, er budskapet man vil ha fram.

Det samme kommer til å skje denne gang. I intervjuer i de etablerte mediene kommer imamer og andre muslimske ledere til å si hvor bekymret de nå er for hat mot muslimer. Dagsavisen er allerede i gang med det. – Jeg er redd for hvilke konsekvenser det kommer til å ha for muslimer i Norge, sier Oussama Tlili i Kongsberg Islamsk Kultursenter til avisen.

Og som i et intervju nylig gjort av Olga Stokke i Aftenposten, kommer norske medier ikke til å følge opp med noen innsiktsfulle spørsmål til muslimske ledere om det er noe i de hellige skriftene om Muhammed som kan inspirere til terror og vold, hva Muhammeds syn på ikke-muslimer var eller hva som faktisk blir forkynt i moskeer i Norge.

Espen Andersen Bråthen kommer til å bli psykiatriforklart på en helt annen måte enn om han hadde lagt ut høyreekstreme budskap. Ikke at han ikke åpenbart må ha vært høyst ustabil og muligens kvalifiserer som psykotisk (noe man nok kan diskutere om også Breivik og Manshaus burde blitt) men det er ulikebehandlingen som det nå er verdt å følge med på. De andre mediene har allerede lagt fokus på å formidle alle synspunktene om at han slet psykisk og at islam ikke var motivasjonen.

Det første NRK starter med i sin artikkel er følgende:

«Politiadvokat Ann Irén Svane Mathiassen bekrefter til NRK at 37-åringen skal vurderes av rettspsykiatriske sakkyndige. Det skal gjennomføres en prejudisiell vurdering.»

Litt lengre ned har NRK sitert «en person som kjenner siktede», som sier til NRK at «siktedes konvertering til islam, har lite med saken å gjøre».

– Dette handler om en person som er alvorlig psykisk syk og som falt utenfor fra ungdomstiden. Dette har preget livet til dem som står han nært i stor grad, sier personen.

Men faktum er at Bråthen har gått til det skritt å drepe en rekke mennesker med pil og bue, samt trolig kniv. Og det mangler ikke på eksempler på muslimske terrorister som har gjort det samme og som har vært ideologisk motivert. Dette må regnes med som en faktor i Bråthens faktiske handlinger på samme måte som Breiviks og Manshaus villfarelser av dem selv ble tolket inn i en misjon for å redde vestlig sivilisasjon og nasjon, og i Manshaus’ tilfelle også rase.

Men vi kan garantere at islamsk ideologi og Muhammeds voldelige eksempel nok engang kommer til å bli skjermet fra kritisk behandling når en selverklært konvertitt til islam begår seriedrap. Det blir definitivt ingen «Handlingsplan mot diskriminering mot og hat mot ikke-muslimer».

Det er flere som Resett også har vært i kontakt med som påpeker at Espen Bråthen er en person som har slitt med rus og psykisk i mange år. Men vi vet også at slike sårbare personer er i målgruppen for de muslimske forkynnere prøver å nå. Og Kongsberg er en by med en betydelig muslimsk befolkning, inkludert av bokstavtro radikale islamister. Det er å håpe at PST og politiet nøster i Bråthens vei til islam og ikke henger seg på den lettvinte løsningen å avfeie det som en hvit, vestlig manns psykose.

Det er allerede blitt kjent at Bråthen aktivt har oppsøkt Kongsbergs offisielle moské. Etter litt betenkningstid har styreleder Oussama Tlili kommet på at han «husker ham godt».

Den drapssiktede mannen på Kongsberg besøkte den lokale moskeen ved flere anledninger for noen år siden. Styrelederen husker ham godt.

– Da dette navnet dukket opp i dag, så spolte jeg tilbake i hukommelsen min og kjente igjen navnet, sier styreleder Oussama Tlili i Kongsberg Islamsk Kultursenter til NTB.

Tlili prøver å distansene Bråthen fra islam.

– Han sa at han var muslim. Jeg reagerte på at han kunne lite om islam, men det var greit. Når man sier man er muslim eller kristen, da må man jo akseptere det.

– Men grunnen til at jeg husker ham, er at han ofte satt i et hjørne her og ventet på meg for å ta en prat. Men jeg kunne ikke ha en vanlig samtale med ham, sier han og legger til at mannen fortalte usammenhengende om spirituelle ting.

Spørsmålet er hvor ærlig Tlili er om hva Bråthen kan ha funnet ved å faktisk studere Koranen og andre skrifter samt å høre hva mer oppriktige islamske predikanter sier om sin tro. Islam har inspirert svært voldelige og radikale bevegelser, inkludert al-Qaida, IS og Taliban. Denne typen islamske predikanter kan Bråthen også ha møtt i den norske småbyen Kongsberg, i eller utenfor rammene av byens største moské.

Slik er realiteten i Norge etter masseinnvandringens tid.

