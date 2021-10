annonse

Brukere av sosiale medier har ofte vansker med å skille fakta fra satire, sier professor R. Kelly Garrett ved Ohio State University.

– Dersom man forteller folk at man har sjekket fakta, så blir det politisk betent. Folk tror at faktasjekking har en politisk agenda. Dersom man forteller folk at det hele bare var en vits, så er det langt mer overbevisende, sier Garrett.

Påstander som at Bill Gates er pågrepet for menneskehandel med barn, at Tom Hanks er henrettet av Pentagon og at Paven sier at man må ta koronavaksine for å slippe inn i himmelen, sto alle først å lese på satiriske nettsteder. Det forhindret ikke at de dukket opp andre steder, uten å være merket som satire, skriver NTB.

Satire-merking kan benyttes for å hindre at slike saker fanges opp av moderatorer og fjernes fra sosiale medieplattformer, sier Claire Wardle i First Draft, en koalisjon som forsker på falske nyheter og folks tillit til sosiale medier.

Babylon Bee i USA er dem som skrev om Pavens angivelige vaksinekrav til dem som vil til himmelen. De skrev også at den ytterliggående islamistgruppa IS hadde gått med på å legge ned våpnene på henstilling fra sangeren Katy Perry.

