Politiets sikkerhetstjeneste skriver i en pressemelding at drapene i Kongsberg på det nåværende tidspunkt fremstår som en terrorhandling.

Trusselnivået i Norge vurderes fremdeles som moderat, skriver de i pressemeldingen.

PST bistår nå Sørøst politidistrikt med all relevant informasjon de måtte ha som kan bidra i etterforskningen. Samtidig arbeider de med å undersøke om det som har skjedd kan inspirere andre til å begå alvorlige voldshandlinger, som følge- eller hevnaksjoner, opplyser NTB. Per nå har ikke PST opplysninger om at så er tilfelle.

Sikkerhetstjenesten mener at det som skjedde på Kongsberg ikke endrer det nasjonale trusselbildet, men at det fremdeles er mulig at ekstreme islamister og høyreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorangrep i Norge. Deres vurdering er at det mest sannsynlige scenarioet ved et islamistisk terrorangrep i Norge er angrep utført av én eller få gjerningspersoner med enkle våpentyper, mot mål med få eller ingen sikringstiltak.

Erfaring viser at terrorangrep ofte vil pågå inntil gjerningspersonene blir uskadeliggjort av politiet. Evne til rask respons er derfor avgjørende for å redusere skadeomfanget, skriver Politiets sikkerhetstjeneste ifølge NTB.

