Organisasjonen hevder at migrantene som ulovlig krysser grensen til Hellas og Kroatia utsettes for hard politibehandling.

Journalister har brukt droner eller ligget i buskene på grensen mellom Kroatia og Bosnia. Der har de filmet grensevakter som jager migranter tilbake. De har også kledd seg ut som fiskere og fulgt med på at greske grensevakter jager båtmigranter.

EUs innenrikskommissær Ylva Johansson er «ekstremt bekymret» og sier:

– Vi må beskytte våre ytre grenser, men vi må også beskytte verdiene våre.

Spesialrådgiver for barn på flukt i Redd Barna, Camilla Scharffscher Engeset, er også bekymret, og sier dette er uakseptabelt.

– Fullstendig uakseptabel behandling av mennesker på flukt, sier hun til Utrop.

Kroatia ligger langs Balkan-ruten. Den blir brukt av migranter på vei mot Vest-Europa. De trenger seg inn i Kroatia via Bosnia-Hercegovina. Organisasjoner og media beskylder kroatisk politi for å jage migranter tilbake.

Scharffscher Engeset påstår at årsakene til at vi ikke skal godta slik behandling er soleklare.

– Å presse asylsøkere tilbake på EUs yttergrenser på denne måten utgjør alvorlige brudd på grunnleggende rettigheter. Barn som har flyktet fra krig og grusomme situasjoner trenger og har rett på beskyttelse, sier hun, og henviser til at Redd Barna har forfattet en rapport om saken.

– I en rapport Redd Barna lanserte i fjor kom det frem at vitnesbyrd fra barn på flukt i Balkan viser at en av tre barn hadde opplevd å bli presset tilbake over grensen, og at halvparten av dem opplever at det blir brukt vold mot dem, av politi eller grensevakter. Barna fortalte at de har opplevd å bli skutt, slått og noen har blitt frastjålet klær og eiendeler.

Spesialrådgiver for barn på flukt i Redd Barna kommer med appell til den nye regjeringen:

– Den nye regjeringen må ta en aktiv rolle internasjonalt for å få slutt på bruk av vold og pushbacks som fratar barn muligheten til å søke asyl.

