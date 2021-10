annonse

Vi kan ikke tigge dere om penger alltid. Og vi har en plan for å få flere ben å stå på. Men vi er over 400.000 i underskudd så langt i år og nå trenger vi igjen hjelp!

Når noe spesielt skjer, merker vi at folk kommer til Resett. Onsdag kveld eksploderte trafikken til Resett i påvente av at vi har gode kilder og at vi tør gå ut med ting der andre medier holder tilbake. Vi var ute kl. 20 med at det var mulig terror, kl 21:20 med at det dreide seg om en konvertitt av nordisk etnisitet. Først litt over midnatt kom TV 2 som første gammelmedium ut med at det var en konvertitt. Og det kan godt være at det var Resett som «presset TV 2 på banen».

Torsdag kl. 13:22 er vi først ute med navnet på den siktede.

Dette er ikke den eneste gangen vi er først. Det var vi også når det gjaldt Philip Manshaus samt andre tilfeller. Og de brutalt ærlige analysene av bakgrunn og årsaker får man også på Resett.

Hvordan holde hjulene igang?

Vi lever av dere lesere. 90 prosent av inntektene er abonnement og donasjoner. Men det er en evig kamp om å få inn nok til å holde driften igang. For det er ikke bare å jobbe når noe skjer. Vi må kultivere kilder og være forberedt til enhver tid. Det krever ansatte og et apparat.

Som annonsert vil Resett søke pressestøtte i 2022. Vi har studert regelverket nøye og dersom vi får en rimelig rettferdig behandling fra myndighetene, burde støtten bli et faktum. I så fall kan vi ansette flere dyktige journalister og komme ut med et bedre produkt. Vi har allerede en tanke for hvordan vi skal forholde oss med mer ressurser. Det vil gjøre Resett enda mer slagkraftig enn vi er til nå.

Men søknaden kan ikke sendes før over nyttår, og svaret får vi ikke fra Medietilsynet før høsten 2022. Vi må klare oss økonomisk frem til den tid.

De av dere som følger med på annonsene har sett at vi er i underskudd med 409.000 så langt i år. Det er et dårligere resultat enn vi hadde på samme tid i fjor. Det er nok en slags donortrøtthet som har slått inn, for i antall lesere har vi ikke falt. Tvert imot.

Vi trenger deres hjelp fortsatt. Antall abonnenter vokser bra, men vi håper flere av dere finner grunn til å betale litt for å lese Resett. Grunnlaget for å beregne pressestøtten er antall abonnenter. Det er derfor Klassekampen, Vårt Land og Dagsavisen får så mye i pressestøtte, fordi de har klart å få folk til å tegne seg som abonnenter.

Men ved siden av nye abonnenter, trenger vi fortsatt støtte gjennom donasjoner – i det minste inntil pressestøtten eventuelt er på plass. Annonseinntektene våre dekker ikke mer enn ca. 10 prosent av vårt nåværende budsjett.

Vi vet også at det er mange av dere som donerer fast eller sender oss enkeltbeløp som langt overstiger det et abonnement koster. Dere vil vi gjerne tilby abonnement og tilgang til artikler bak betalingsmur.

Hvis dere har donert til Resett i løpet av det siste året og vil ha et abonnement i retur, setter vi veldig pris på om dere tar kontakt med oss på e-post eller på telefon.

Vi har også tenkt til å ringe aktivt rundt til dere som donerer og takke dere og høre om dere vil ha et abonnement for pengene dere har donert, men det er ikke alltid så enkelt å få tak i riktig kontaktinformasjon . Så mange av dere kommer nok ikke til å bli kontaktet fordi vi ikke finner ut hvordan vi skal få tak i dere. Derfor er det fint om dere også gir oss et pip på [email protected] eller på telefon 908 63 817 om dere har donert og ønsker et abonnement i retur.

Vi nærmer oss jul og da pleier dere å være generøse med julegavene til Resett. Jeg er derfor optimistisk på at vi kan begrense underskuddet til slutt. Men de av dere som også kan avse en ekstra slant nå før «julegave-tiggingen» begynner er vi evig takknemlige overfor. Det er alltid en kilde til bekymring når pilene viser såpass mye minus som de gjør for oss hittil i år.

Dere kan også hjelpe oss økonomisk ved å kjøpe noen av bøkene våre og handle i nettbutikken vår. Der er det mange fine julegaver. Og flere kommer.

Vi har Vipps nr 124526, bankonto 1503.94.12826 eller dere kan sende SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474.

.

