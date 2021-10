annonse

TV 2 var ute med feilinformasjon.

Onsdag kveld ble fem mennesker drept og to skadd i Kongsberg. Politiet bekreftet på en pressekonferanse klokken 22 at de vurderer om hendelsen er terror.

– Vi mener det er en person som har utført disse handlingene alene. Det er naturlig å vurdere om det er en terrorhandling. Vedkommende er ikke avhørt, sa politiet.

«Etnisk norsk»

Selv om politiet har gått langt i å antyde at det dreier seg om et terrorangrep har de største mediene vært forsiktig med å nevne det i sine overskrifter.

Resett hadde «Mulig terror» i overskriften allerede kl 20:10. Klokken 21:20 meldte Resett at det trolig dreide seg om en «konvertitt, nordisk etnisitet, mye psykiatri».

Ingen andre medier hadde disse opplysningene. Men rett over midnatt meldte TV 2 at det dreide seg om en konvertitt som var «etnisk norsk». De hevdet å ha dette fra flere kilder.

Det verserte mange rykter på sosiale medier onsdag kveld om hvem massedrapsmannen var. En person, bostatt på Kongsberg, ble navngitt. Han er helt uskyldig. Spekulasjonene førte til at politiet ca. kl 02:00 natt til torsdag kom med informasjon at den arresterte var en dansk statsborger.

– Politiet bekrefter denne informasjonen om siktede fordi det verserer mange rykter i sosiale medier om mulige gjerningspersoner som ikke kan knyttes til de alvorlige handlingene, skrev politiet i en pressemelding natt til torsdag.

Islamist

Etter politiets pressemelding måtte TV 2 endre sin påstand at massedrapsmannen var etnisk norsk.

«Endringslogg: I en tidligere versjon av denne saken skrev TV 2 at den siktede mannen var etnisk norsk. Senere opplyste politiet at mannen er dansk statsborger. Dette ble rettet kl. 02.24», skriver TV 2 i en ny oppdatering.

Flere uavhengige kilder opplyser at den siktede mannen er konvertitt til islam. Det var Resett som først meldte dette kl 21;20 onsdag kveld.

Den danske avisen Berlinske melder at mannens forsvarer Fredrik Neumann opplyser at mannen er oppvokst i Norge, men at han har dansk mor og norsk far. Han skal ha dansk statsborgerskap.

Carl I. Hagen reagerer

Onsdag kveld var Carl I. Hagen ute på Facebook med kritikk av at politiet ikke ville ut med mer opplysninger om gjerningsmannen.

– Ser på politiet fra Kongsberg og forstår ikke at det ikke opplyses noe om gjerningsmannens bakgrunn. Er han etnisk norsk eller av utenlands opprinnelse.? Hvor gammel omtrent er han? Er han kjent for politiet? Hvorfor er han ikke avhørt med en gang?

– Politiet velger altså selv å holde kjeft fremfor å være åpne! Når politimannen gang på gang sier: Jeg kan ikke svare på dette eller si noe om det og det. Er feil!! Han burde sagt Jeg velger å ikke svare! Trist at politiet ikke besvarer det alle lurer på: Hva er gjerningsmannens bakgrunn? spurte Hagen.

