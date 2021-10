annonse

annonse

VG har lagt inn sperre på Facebook-innlegget som omhandler massedrapene i Kongsberg.

Politiet har uttalt at de etterforsker massedrapene i Kongsberg som et mulig terrorangrep. Fem personer ble drept og to personer skadet ondag kveld i den lille byen.

Den angivelige terroristen skal ha brukt pil og bue og kniv i det han angrep tilfeldige folk på gaten.

annonse

Flere uavhengige kilder opplyser at den siktede mannen er konvertitt til islam. Det var Resett som først meldte dette kl 21:20 onsdag kveld.

Den danske avisen Berlinske melder at mannens forsvarer Fredrik Neumann opplyser at mannen er oppvokst i Norge, men at han har dansk mor og norsk far. Han skal ha dansk statsborgerskap.

VG

annonse

Hovedstrømsmediene i Norge har lagt ut noen av sakene sine på Facebook om massedrapene. Saker som er blitt publisert har hundrevis av reaksjoner, men kommentarene er få, noe som kan tyde på at mange kommentarer blir slettet.

Men det er ikke alle steder man kan kommentere. I saken som omhandler massedrapene i Kongsberg får man opp følgende beskjed hos VG på Facebook.

«VG har begrenset hvem som kan kommentere dette innlegget».

Ettersom VG har blokkert folk fra å kommentere har saken kun fått fire delinger.

Skjedd før

Det er ikke første gang VG blokkerer sine egne lesere fra kommentering.

Det skjedde også 17.mai i år da en gruppe mennesker valgte å gå i tog på nasjonaldagen. Saken handlet om Svein Østvik, bedre kjent som Charter-Svein, som valgte å gå i toget.

«VG har begrenset hvem som kan kommentere dette innlegget», var beskjeden også den gang fra VG på Facebook.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse