annonse

annonse

Organisasjoner i sivilsamfunnet måtte tidligere søke om statsstøtte. Dette endret Audun Lysbakken da han var minister. Nå skal søknadsprosessen gjeninnføres.

Dette ønsker ikke Antirasistisk senter (ARS). De får seks millioner kroner i året over budsjettposten «Nasjonale ressursmiljøer på integreringsfeltet». Pengeutdelingen i 2021 var på 37 500 000 kroner. Antirasistisk senter fikk aller mest. I årets statsbudsjett vil dette bli lagt om fra faste utdelinger til søknader. Dette liker ikke Antirasistisk senter.

– Det norske samfunnet har akkurat konkludert med at oppgjøret etter 22.juli aldri fant sted. Det er godt og vel et år siden BLM, og bare det siste året har det kommet flere personlige beretninger, og to rapporter om strukturell rasisme i Norge. Så velger den avtroppende regjering å foreslå en endring på statsbudsjettet som i verste fall vil ta livsgrunnlaget fra de organisasjonene som arbeider med å forhindre rasistiske og høyreekstreme holdninger. Dette er en foruroligende og kritikkverdig utvikling, sier Linda Tinuke Strandmyr i Antirasistisk Senter.

annonse

Hun er fungerende daglig leder etter Rune Berglund Steen og retter også skarp kritikk mot at organisasjonene som søker skal være anonyme:

– Anonymiserer man søkerorganisasjonene, undergraver man myndighetenes (helt nødvendige) satsning på og prioritering av antirasistisk arbeid.

Les også: SV-politiker om HRS: Regjeringen gir statsstøtte til en hatblogg (+)

annonse

Strandmyr ser problemer i omleggingen fra tildeling til søknader. Hun tror det vil få svært negative konsekvenser ved at kontinuiteten og stabiliteten til organisasjonene svekkes. Hun er også bekymret for de ansattes rettigheter.

– Å få byttet ut øremerket driftstilskudd med prosjektmidler, vil ta fra oss den faglige kontinuiteten og forutsigbarheten vi trenger for å gjøre en reell innsats mot rasisme i det norske samfunnet. Det vil også skape svært usikre arbeidsforhold for dem som jobber med disse problemstillingene, sier hun, og fremmer heller et annet forslag:

– Antirasistisk Senter mener at ordningen bør bevares og potten økes, slik at flere kan få tilskudd over dagens ordning.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474