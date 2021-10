annonse

De som er negative til innvandring har flyttet ut av Oslo, hevder Frp-profilen.

– Oslo har blitt en fraflyttingskommune. Det er ganske oppsiktsvekkende. I ti år så har folketallet gått nedover om man ser bort fra innvandring. Det er en ganske urovekkende trend. Befolkningen har blitt byttet ut i flere bydeler i Oslo, sier Jon Helgheim til Avisa Oslo, og legger til:

– Det at veldig mange som er negative til innvandring her i landet har flyttet ut av Oslo, det virker ganske åpenbart. Det er en trend man har sett i veldig lang tid. Når andelen innvandring øker, og de som ikke liker innvandring flytter, da stiger positiviteten til innvandring i byene.

Helgheim mener at hvis vi hadde hatt et oppegående sett med forskere her i landet, så hadde man for lengst kastet seg over flyttetrendene og analysert hva som skjer.

Jon Helgheim stilte som andrekandidat i Oslo etter Christian Tybring-Gjedde, men Frp fikk en lav oppslutning i byen, og landet på kun seks prosent. Historisk sett har andreplassen i Oslo vært sikker for Frp, men ikke denne gangen.

Helgheim kom ikke inn på Stortinget. Han mener at Oslo er en delt by, der det er få politiske temaer som samler byen. Før hadde FrP kjernevelgere som ønsket en streng innvandringspolitikk, men nå har mange flyttet ut av Oslo.

