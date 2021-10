annonse

Det er flere fornærmede etter Kongsberg-volden enn de fem drepte og tre skadde, ifølge politiet. Siktelsen mot Espen Andersen Bråthen (37) vil dermed bli utvidet.

Det fastslår politiinspektør Per Thomas Omholt i Sørøst politidistrikt på en pressekonferanse fredag.

– Han er siktet for fem drap. I tillegg har han skadd tre personer fysisk, men det er mange flere fornærmede i denne saken, sier han, ifølge NTB.

– Det var mange som ble skutt etter med pil og bue, som ikke ble truffet, men som er fornærmet og har følt på frykt for livet sitt, sier politiinspektøren.

Siktelsen mot Bråthen omfatter ikke disse forholdene ennå, men siktelsen vil etter hvert bli utvidet til å gjelde alle de fornærmede.

– Vi må først få oversikt, sier Omholt.

Sykdom

Den sterkeste hypotesen om drapssiktede Espen Andersen Bråthens motiv, er at bakgrunnen var sykdom

– Vi jobber med masse hypoteser. De svekkes og styrkes underveis i etterforskningen. Vi skal finne ut hva som har skjedd, og hvorfor det har skjedd, sier han.

Politiet mener imidlertid at etterforskningen har styrket hypotesen om at bakgrunnen for Bråthens handlinger, er sykdom.

– Den sterkest hypotesen for motiv er sykdom, sier Omholt, som legger til at politiet fortsatt er åpne for at andre hypoteser kan styrkes.

Politiet mener også at Bråthen, i det minste til en viss grad, hadde planlagt angrepene.

– Hypotesen som er styrket hittil i etterforskningen, er at han har tenkt disse tankene han har utført på forhånd, men ikke lenge kanskje. Dette er en hypotese som er styrket, men ikke fasiten ennå, sier Omholt.

Han sier mannen har erkjent de faktiske forhold, men at han ikke har erkjent straffskyld.

– Det går mer på det subjektive i forhold til helse, å undersøke om han er tilregnelig, sier Omholt.

Ikke terror så lang

Foreløpig gjelder siktelsen ikke terror.

– Dette er spørsmål som vi vurderer fortløpende. Den videre etterforskningen vil vise om terrorparagrafen kommer til anvendelse i denne saken.

Skjøt kun med pil og bue

Politiet bekrefter at Espen Andersen Bråthen bare skjøt med pil og bue, og at han ikke benyttet noen annen type våpen da han begikk drapene.

Politiinspektør Per Thomas Omholt understreket under politiets pressekonferanse fredag ettermiddag at Bråthen benyttet seg av tre våpen i Kongsberg onsdag kveld.

Omholt ville imidlertid ikke gå i detaljer om våpnene. Han sa imidlertid at det kun hadde blitt skutt med pil og bue, og ikke med andre typer skytevåpen.

– Vi har sagt at vi ikke vil gå ut med drapsgjenstandene som er benyttet i de forskjellige sakene, men vil komme tilbake til det etter hvert, sier Omholt.