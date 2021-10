annonse

Spås til å bli arvtageren til USAs ikoniske «Black Hawk»-angrepshelikoptre.

En video utgitt av våpenprodusenten Sikorsky på sosiale medier viser USAs toppmoderne nye angrepshelikopter – Defiant X – under en flyøvelse. Videoen viser angrepshelikopteret – basert på revolusjonerende kontraroterende koaksiale rotorer – som flyr i formasjon med et jetfly i banebrytende hastigheter.

– Flytesting fortsetter for Team DEFIANT – vår «DEFIANT X» tek-demonstrator oppnådde en lufthastighet på 247 knop (ca. 457 km/t) i en rett og jevn flyvning, og beviste sine evner for den amerikanske hærens fremtidige langdistanse angrepsluftfartøy-program, skrev selskapet på Twitter.

