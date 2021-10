annonse

Har politiets håndtering på Kongsberg kostet menneskeliv?

Onsdag kveld ble fem personer drept i det som fremstår som et terrorangrep på Kongsberg. Angriperen, Espen Andersen Bråthen (37), skjøt rundt seg med pil og bue i sentrum av den lille byen.

Resett og andre medier rapporterte torsdag at politiet ikke klarte å skyte Kongsberg-angriperen da de først konfronterte ham, og at han slapp unna. Dette stilles det spørsmål ved, også blant politifolk.

Politiet var bevæpnet da de rykket ut til butikken der angriperen oppholdt seg. Etter første konfrontasjon med siktede, da de ble skutt på med pil og bue, rykket politiet tilbake for å ta på beskyttelsesutstyr. Da forsvant siktede. 34 min senere ble siktede pågrepet, og da hadde han rukket å drepe fem personer.

Det faktum at politiet rykket tilbake etter første konfrontasjon vekker reaksjoner, også internt i politiet. Flere stiller spørsmål ved hvordan det var mulig at politiet ikke lyktes med å skyte den siktede mannen for å uskadeliggjøre ham da de hadde sjansen første gang. Det pekes på at politiets beslutning om å trekke seg tilbake for å ta på beskyttelsesutstyr, kan ha kostet flere menneskeliv.

– Har vi ikke lært noe?

Resett har snakket med flere politifolk som ikke forstår hvordan det er mulig at en person, etter en konfrontasjon, kan gå og drepe fem personer, uten å ha blitt uskadeliggjort av politiet.

– Har vi ikke lært noe etter Utøya? spør noen.

Politifolkene peker på at patruljene som rykket ut hadde fått instruksen PLIVO, før de kom til plassen. Denne instruksen innebærer at man skal gå til umiddelbar aksjon, uten å vente på noe eller noen. Selv om politifolkene risikerer egne liv, skal de gå rett inn i situasjonen, for å redde sivile liv.

PLIVO, står for pågående livstruende vold, og instruksen er en prosedyre for samvirke mellom politiet, brannvesenet, redningstjenesten og helsevesenet ved hendelser der det utøves livstruende vold mot flere personer. Den innebærer at politiet skal aksjonere umiddelbart for å hindre at menneskeliv går tapt. Prosedyren ble utviklet for en bedret nasjonal beredskap etter terrorangrepet 22. juli 2011. PLIVO erstattet «skyting pågår»-instruksen som ble debattert etter massedrapene på Utøya.

Politifolk Resett har snakket med vektlegger også at Espen Andersen Bråthen skjøt to piler mot politiet ved første konfrontasjon, og at politiet bør ha hatt mulighet til å uskadeliggjøre mannen mellom disse to skuddene.

– Klokkeklar

Også Jon Helgheim, som er vararepresentant for Frp på Stortinget, reagerer.

– Instruksen ved skyting pågår, som nå heter PLIVO, er klokkeklar og ble gitt et minutt før patruljen var på plass. Instruksen sier da at man skal gå til umiddelbar aksjon uten å vente på noe eller noen. Politiet skal, uansett om det er med fare for eget liv, gå rett inn i situasjonen for å redde sivile liv. Å bli beskutt er ingen grunn til å trekke seg tilbake, skriver Helgheim i eget kommentarfelt på Facebook.

– Å bli beskutt er litt av poenget med instruksen, da tar man oppmerksomheten til gjerningsmannen bort fra sivile og mot politiet. Polititet skal ikke vente på verneutstyr, de skal ikke en gang bruke tid på å ta på verneutstyr de måtte ha tilgjengelig, men fortsette innsatsen og skyte tilbake. Vi kan ikke si hvorfor politiet her sviktet, men vi kan med sikkerhet si at instruksen ikke ble fulgt dersom politiets egne opplysninger stemmer, og det ble fatalt, fortsetter han.

Hadde med seg verneutstyr

Den første patruljen hadde med seg verneutstyr da de påtraff angriperen, men valgte å ikke ta det på seg. Det konstaterer politimester Ole Bredrup Sæverud i Sør-Øst politidistrikt til VG.

– Da blir det en taktisk vurdering om de skal ta det på seg eller gå rett i aksjon. Er det viktigere å gå rett i aksjon eller få på seg verneutstyret og gjøre mer? Den første patruljen gikk rett inn og tok ikke på seg verneutstyr, sier politimesteren.

Politimesteren sier også at de løpende vurderer om de skal anmelde seg selv til Spesialenheten.

– Om vi kommer over opplysninger som tilsier at det er grunnlag for å starte etterforskning mot oss, så sender vi saken til Spesialenheten – enten i form av konsultasjon eller anmeldelse.

