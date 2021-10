annonse

– Hvorfor skrev man ikke at Manshaus var blitt en kristen fundamentalist i overskriftene?

Onsdag kveld drepte en mann fem mennesker i Kongsberg sentrum, i det som fremstår som et terrorangrep. I løpet av natten ble det kjent at den nå siktede mannen har konvertert til islam. Dette har han uttalt i en video han la ut på sosiale medier i 2017.

Flere medier har slått dette opp i overskrifter i etterkant av angrepet, noe som får TV-profil Abubakar Hussain til å reagere.

– Det er som å si at det er den viktigste grunnen til at han gjør det. Men når man ser videoen, så ser det ut som en fyr som ikke har det bra med seg selv, sier Hussain til Medier24.

– Hvorfor er det overskriften? Hvorfor skrev man ikke at Manshaus var blitt en kristen fundamentalist i overskriftene. Da er det heller at de er ensomme. Men når det gjelder islam så er det hele tiden viktig å påpeke dette, hevder Hussain.

– Måten man fremstiller det på

TV-profilen vedgår at det faktum at angriperen er konvertitt til islam er av interesse for offentligheten.

– Men det er måten man fremstiller det på gjennom overskriftene. Vi vet hvordan kommentarfeltene er, og dette skaper mer splittelse. Det er frustrerende for en som har vokst opp etter 11. september- og 22. juli-terrorangrepene. Tenk på barna i dag som i dag vokser opp. Det er frustrerende å for dem å lese hvor kjip religionen deres blir fremstilt, sier Hussain.

Nyhetsredaktør Karianne Solbrække forsvarer TV 2 vinkling av sine saker, da de også har brukt begrepet konvertitt som et tittelpoeng.

– Dette er fakta og vi vet at han har konvertert. Vi vet at han la ut video, og vi vet et hav at det han sier. Det er åpenbart relevant i kombinasjon med at politiet sier det fremstår som terror. Det er naturlig å vinkle på det vi vet av fakta, sier Solbrække til Medier24.

