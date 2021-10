annonse

Lover å stå med sin langvarige allierte i en stadig mer anspent situasjonen på grensen mellom Afghanistan og Tadsjikistan.

Ifølge The National Interest, gikk mange fremtredende afghanere i eksil i Tadsjikistan etter at Afghanistan falt til Taliban, hvor de har motarbeidet de afghanske islamistene gjennom diplomati i Washington og andre hovedsteder. Denne listen over fremtredende personer inkluderer Bismillah Khan, den tidligere forsvarsministeren, Amrullah Saleh, den tidligere visepresidenten og nåværende selverklærte midlertidige presidenten, samt geriljalederen Ahmad Massoud.

Det har likevel vært flere subtile indikasjoner på at motstandsbevegelsens handlinger kanskje ikke vil begrenses til diplomati. Noen Tadsjikistan-baserte opprørere har indikert vilje til å presse sørover inn i Afghanistan, med målet om å gjenopplive den gamle anti-Taliban opprørsgruppen kjent som Nordalliansen.

Taliban har historisk sett vært en gruppe dominert av etniske pashtunere, med begrenset appell til etniske tadsjikere. Men de afghanske islamistene har likevel i økende grad samarbeidet med en tadsjikisk jihadistgruppe, kjent som Jamaat Ansarullah, som flere frykter kan bruke Afghanistan som en base for å utføre angrep i Tadsjikistan.

Islamistproblemet

Tadsjikistan, som var en del av Sovjetunionen frem til kollapsen av kommunistimperiet i 1991, sto overfor en umiddelbar maktkamp etter uavhengigheten. Den postkommunistiske sekulære regjeringen og en gjenoppstått islamistisk bevegelse – politisk og økonomisk støttet av mujahedin i Afghanistan – kjempet en brutal borgerkrig fra 1992 til 1997. De to sidene forhandlet til slutt frem en fredsavtale, men noen tadsjikiske jihadister nektet å legge ned våpnene og forlot landet for å slutte seg til andre islamistiske bevegelser i regionen.

Mange av disse jihadistene havnet i Nord-Afghanistan som allierte av Taliban. Under gruppens gjenerobring av Afghanistan i 2021, ble Talibans-allierte tadsjikiske jihadister brukt strategisk. De ble blant annet stasjonert ved grenseoverganger i landets nordlige provinser for å unngå å skape etniske spenninger.

Brutte løfter?

Mens Taliban har uttrykt ønske om å opprettholde fred og lovet å ikke tillate at transnasjonale terrorgrupper opererer på afghansk jord, har russiske medier advart om at tadsjikiske militante jihadister kan sette i gang grenseoverskridende angrep i Tadsjikistan. Landets langvarige sekulære president, Emomali Rahmon, var leder av Tadsjikistan under borgerkrigen. Han har konsekvent uttrykt fiendtlighet mot Taliban etter de afghanske islamistenes nylige blitzovertagelse av landet.

Av denne grunn har Russland lovet å forsvare Tadsjikistan mot slike angrep. I en uttalelse rapportert av Russlands Interfax News Agency, insisterte landets vise-utenriksminister, Andrei Rudenko, på at «all nødvendig bistand vil bli gitt til Tadsjikistan om nødvendig, både innenfor rammene til Den kollektive sikkerhetspakten (CSTO) [en russisk-ledet militærallianse] og bilateralt.»

Når det gjelder Talibans forpliktelse til ikke å tillate internasjonale terrorangrep, la Rudenko til: «Vi håper de vil innfri løftene de har gitt.»

Tadsjikere er den nest største etniske gruppen i Afghanistan, og utgjør rundt en fjerdedel av landets befolkning. Gruppen er konsentrert i landets nordlige og østlige provinser, og utgjør omtrent halvparten av befolkningen i Kabul, Afghanistans hovedstad.

