Regjeringen Støre har muligheter i distriktene, men fallgruver i byene.

Vinteren nærmer seg. Avisene er fulle av dystopiske overskrifter om skyhøye strømpriser i hele Europa, bensinmangel i Storbritannia, flaskehalser i globale forsyningslinjer i kjølvannet av pandemien og en mulig ny flyktningkrise som resultat av Joe Bidens amatørmessige uttrekning av amerikanske styrker fra Afghanistan. Nordmenn hamstrer fyringsved i stor stil, som forberedelse på kalde og mørke tider, og de færreste kjøper klimalobbyens lovnader om at nye kraftkabler til utlandet vil gi lavere strømpriser.

Med dette som bakteppe har Jonas Gahr Støre realisert sitt livs drøm om å bli statsminister. Men er det én ting som er sikker, så er det at den nye regjeringens hvetebrødsdager vil bli kortvarige.

Regjeringen Støre vil ha mulighet til å innkassere noen tidlige og billige politiske seire, som reversering av sammenslåingen av monsterfylket Viken, billigere ferjereiser og stopp på statlige kjøp av tjenester fra PR-byråer. Den økonomiske situasjonen i Norge er god, med rekordhøye inntekter fra olje- og gasseksport som følger av den europeiske energikrisen.

Vanlige folk får dog begrenset glede av denne bonanzaen for statsfinansene, men får i stedet kjenne effekten av høyere drivstoff- og strømpriser på lommeboken. I tillegg er den generelle inflasjonen tiltagende, og om den kommunistiske venstreopposisjonen til regjeringen får det som de vil, vil norske husholdninger også belastes med økt skattetrykk.

Som Jørg Arne Jørgensen skriver i Aftenbladet er det noe heroisk over den grønne energiomvendingen EU har begitt seg ut på – med Norge som ivrig supporter – av hensyn til fremtidige generasjoner, men helt uten tanke på konsekvensene for millionene av mennesker som lever i Europa i dag.

Det er overhengende fare for at tusenvis av frosne europeere vil ofres på alteret for det grønne skiftet denne vinteren. Risikoen er også til stede for at nordmenn vil fryse i hjel om vinteren blir kald. Kraftbransjens lobbyister gir forsikringer om at sammenkoblingen av det norske med det felles europeiske kraftmarkedet gir oss en trygghet, med mulighet for å importere kraft fra kontinentet om “det blir kaldt i februar”. Men det er ingen garanti. I en situasjon med kraftunderskudd i Europa, vil det ikke være kraft å eksportere til Norge. Kun en tåpe sverger sin lit til “internasjonalt samarbeid” i spørsmål om nasjonal overlevelse.

Dessverre har Norges og EUs kraftpolitikk de siste årene vært styrt av tåper. Idealistiske tåper. Det har lenge fått pågå uten fatale konsekvenser, men nå står vi her hvor tiår med uansvarlig energipolitikk – kronet med Angela Merkels hastenedstengning av tysk atomkraft – omsider for alvor begynner å bite befolkningen i halen. Som resultat er Europa helt prisgitt gassleveranser fra Vladimir Putin. Om han finner seg i det lunefulle hjørnet kan han skru av kranen, slik han tidligere har gjort mot Ukraina flere vintre. Dette er et politisk våpen EU ikke hadde behøvd å gi ham.

På kort sikt er det begrenset hva den nye regjeringen kan gjøre. Paradoksalt nok for et høymoderne samfunn, vil regjeringens popularitet i stor grad bestemmes av vinterværet. Et eksempel på god senterpartipolitikk kan likevel være å reversere forbudet mot bruk av fossil fyringsolje til oppvarming, som fungerte veldig effektivt som den primære oppvarmingskilden for hundretusenvis av husstander. Det ville også vært naturlig å nedfelle et utvalg for å granske hvordan Norge endte opp i et uføre hvor vindmølleparker har blitt bygget ut i rekordfart, men hvor nasjonens energiberedskapssituasjon er mer sårbar enn på lenge.

Litt generalisert kan man si at den nye regjeringens muligheter vil komme i distriktene, og at problemene vil komme i byene. Det er mange lavthengende politiske gevinster å plukke etter Solberg-regjeringens lite gjennomtenkte og dårlig gjennomførte sentraliseringsreformer.

På den annen side arver nå Støre det voksende problemet med gjengkriminalitet og svensklignende tilstander i storbyene, i særdeleshet Oslo, som for tiden opplever en urovekkende trend med mer brutale voldsepisoder og drap. I kjølvannet av NAV-drapet i Bergen vil også sikkerheten for offentlig ansatte som i jobben møter et “tverrsnitt av befolkningen” (i Torbjørn Røe Isaksens ord), være et tema høyt på den politiske agendaen.

Den nye regjeringen må ventes å møte krass opposisjon fra venstre, hvor Bjørnar Moxnes og Audun Lysbakken vil legge konstant press på Støre for at nordmenn skal få mer gratis fra staten, men få beholde mindre av lønnen fra arbeidsgiver. Berøringsangsten for alle innvandringsrelaterte utfordringer, som er spesielt tungt representert i akademikerpartiet SV, vil dessuten gjøre det svært smertefullt for Støre å konfrontere problemet med gjengkriminalitet i Oslo, uten å bli rent ned av sosialistiske sosionomer og sosiologer som benekter at problemet eksisterer.

Støres manndomsprøve, som man tidlig vil få indikasjon på om han består, er om han vil klare å overkjøre og holde Moxnes og Lysbakken i sjakk, eller om han lar seg diktere som de røde riddernes nikkedukke.

En lettelse for Støre er at opposisjonen fra høyre vil være tafatt og svak. Ikke bare er Høyre og Fremskrittspartiet tynne i rekkene etter valgnederlaget, men de to partiene har også få kandidater til å konkurrere med Lysbakken og Moxnes som ledere av opposisjonen.

Den store ironien er at den påtroppende rødgrønne regjeringen kan vise seg å bli mer konservativ enn den presumptivt “borgerlige” regjeringen den erstatter, ettersom SV blir stående på sidelinjen. Selv vi som ikke stemte for Støre, får derfor gi ham sjansen. Men med den marginaliserte høyreopposisjonen i Stortinget, vil alternativmedienes rolle som “vaktbikkje” være viktigere enn noen gang, straks Støre begynner å vingle i tåken.

