Å tillate bønnerop handler om frihet og mangfold, mener en tysk borgermester.

Alle 35 moskéer i den tyske storbyen Köln har fått tillatelse av lokale myndigheter til å begynne med bønnerop hver fredag mellom klokken 12 og klokken 15.

Tillatelsen er gitt av Kölns borgermester Henriette Reker. Hun sier seg svært fornøyd med grepet. På Twitter hun skriver følgende:

– Köln er byen for (religiøs) frihet og mangfold.

– De som kommer til sentralbanestasjonen møtes av katedralen, og av kirkeklokker. Mange av Kölns beboere er muslimer. Å tillate bønnerop er for meg et tegn på respekt, fortsetter hun.

Den tyske avisen Bild rapporterer at bønneropene vil tillates hver fredag de neste to årene. Alle er imidlertid ikke like fornøyde med beslutningen som borgermester Reker.

Makt

Integreringekspert Ahmad Mansour sier til Bild at å tillate bønnerop ikke handler om religionsfrihet eller mangfold i det hele tatt.

– De styrende i moskéene vil ha synlighet. De bedriver bønnerop som en utøvelse av makt over sine nabolag, sier han.

– Ikke nødvendig

Den vanker også kritikk mot de lokale myndighetene i Köln fra politikere i andre deler av Tyskland.

– I Bayern vil vi så klart ikke ha slike pilotprosjekter. Det er ikke en del av vår vestlige tradisjon. Bønnerop er heller ikke en nødvendighet for islamsk religiøs praksis, sier Florian Hahn, som er vise sekretær-general i det kristendemokratiske CDUs bayerske søsterparti CSU.

Islamske bønnerop er, i motsetning til kirkeklokker, ikke bare en kallelse til bønn, men faktisk en bønn i seg selv. Bønnerop innebærer at det blant annet proklameres over byen og nabolaget at «Allah er stor» og at det ikke finnes noen annen gud enn Allah.

