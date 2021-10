annonse

Tidligere justisminister for Arbeiderpartiet, Anne Holt, omtaler Svein Østvik som «denne mannen» og vil at «noen følger med» på det han gjør.

Svein Østvik, bedre kjent som Charter-Svein, har ofte lange innlegg på Facebook der han som regel maner til kjærlighet og omsorg.

Det siste året har han imidlertid blitt utsatt for mange angrep både fra journalister og politikere etter at han har uttalt seg kritisk til myndighetenes håndtering av coronaviruset, bruk av munnbind og coronavaksiner.

– Løgnaktig og ødeleggende

Østvik har vært aktiv medlem i SV, men meldte seg ut tidligere i år da hans eget parti tok avstand fra den mye omtalte munnbind-brenningen.

Torsdag var Erna Solbergs siste dag som statsminister av Norge. I den forbindelse kom det en kraftsalve fra Østvik i retning karrierepolitikeren fra Bergen.

– Erna Solberg vil gå over i historien som den mest ødeleggende og løgnaktige statsministeren gjennom alle tider i Norge! En dag forhåpentligvis, innen rimelighetens tid, vil dette komme for en dag og vi vil da få muligheten til virkelig og lære av historien!, skriver Østvik.

Han legger til at verden egoistenes alder er forbi og at en ny verden der menneske står i sentrum står for tur.

– Endelig var vi klare til å stå opp mot og gjennom godhet og rettferdighet viske bort motstanden, som har forført oss, med alt annet enn edle motiver!! Endelig sto vi flere og flere opp for vår rett, til et verdig liv! Endelig folkens kan vår indre styrke få skinne i takt med en fri energi. Endelig folkens kan vi igjen si vi er fri.. Snart folkens… snart, skriver Østvik som har avsluttet med to hjerter.

Reagerer

Den tidligere Arbeiderparti-profilen Anne Holt likte ikke det han skrev.

I et svar på Østviks innlegg skriver Holt at «noen» må følge med på Østvik, uten å utdype hvem og hva hun mener.

– Jeg håper at noen følger med på denne mannen også. Eller: At noen i alle fall følger med på denne mannen, skriver Holt.

Innlegget kommer dagen etter at Kongsberg ble utsatt for det som mest sannsynlig er et terrorangrep, der fem mennesker ble drept av en mann som hadde konvertert til islam.

PST har fått mange spørsmål om de «følger med på» potensielle terrorister i Norge.

I Holts kommentarfelt er det mange som er enig med henne. En person spekulerer om Svein Østvik er en «tikkende bombe». Den samme betegnelsen fikk massedrapsmannen i Kongsberg i en artikkel i VG torsdag.

Det er imidlertid uvisst hvem Holt mener bør «følge med på Svein Østvik» ettersom hun ikke har utdypet dette overfor sine egne følgere på Facebook eller i kommentarfeltet.

