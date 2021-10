annonse

«Squid Game» er en serie på Netflix som har blitt populær. Den er koreansk og laget av koreanere.

– Jeg håper at «Squid Game» kan bidra til at en åpner øynene for talenter som finnes utenfor Hollywood sine grenser, sier Linda Tinuke Strandmyr til NRK.

Strandmyr er fungerende daglig leder ved Antirasistisk Senter og sier at det å se en som likner på seg selv på TV er viktig.

– Det å se seg selv og menneske som ser ut som seg selv i populærkulturen, bidrar ikke bare til at en synliggjøres. Det har noe med at narrativet om din kultur eller bakgrunn blir bredere.

Fungerende daglig leder ved Antirasistisk Senter tror at det en ser i populærkulturen kan ha stor påvirkning. Om en ser en person som har samme bakgrunn som en selv, viser det at det er mulig at du også kan komme dit.

– Du tenker at det her rom for meg her. Det å tenke at du kan bli skuespiller eller produsent, når du er flerkulturell, for mange er det en helt urealistisk drøm.

Strandmyr påstår at representasjonen i norske filmer og TV-serier er dårlige. Hun mener det handler ikke bare om representasjon i roller, men også de som lager filmer og TV-serier. Hun sier det har noe med hvem som eier historien og hvem som får lov til å formidle den. Slik som «Squid Game», den er koreansk og laget av koreanere.

– Jeg håper at dette er til inspirasjon for de ulike filmbransjene rundt om i verden. En må flytte makten og hvor historien fortelles fra, sier Strandmyr fra Antirasistisk senter.

