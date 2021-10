annonse

Etter som flere opplysninger om terroranslaget mot Kongsberg, der fem personer ble drept kommer frem, er det så man blir mer og mer vantro.

Vi får vite at tre politibetjenter konfronterte terroristen i et butikklokale, men at han skjøt piler mot dem, så de måtte trekke seg tilbake og iføre seg verneutstyr før de kunne aksjonere videre.

I mellomtiden kom terroristen seg unna og myrdet fem mennesker på bestialsk vis. Vitner forteller om skrik i dødsangst så grufulle at de aldri kommer til å glemme angsten og frykten så lenge de lever.

Hva er det med norsk politi? Med skarpladde våpen klarte de altså ikke å få skutt en terrorist som hadde pil og bue?

– De kom ikke i posisjon til å skyte, sies det.

Hva? I en butikk er det oftest fullt av reoler der man kan skjule seg og liste seg innpå en person som truer med pil og bue. Det må da være mulig for tre personer å komme fra ulike kanter og skyte mot mannen? Ikke for å drepe, selvfølgelig, men for å uskadeliggjøre. Et skudd i beinet burde være tilstrekkelig for å stanse en potensiell drapsmann.

Eller trakk politibetjentene seg bare ut av butikken igjen for å iføre seg skuddsikre vester, mens terroristen fikk fritt leide ut av butikken via vare-utgangen bak i butikken? Skjønte ikke betjentene at de burde sende en av dem rundt på baksiden for å sperre den fluktmuligheten?

Er norske politibetjenter så redde for eget liv, at de tenker så mye på egen beskyttelse at de heller lar en truende og farlig mann stikke av enn å risikere noe for egen del?

Ja, spørsmålene etter disse temmelig uforståelige hendelsene er mange og påtrengende.

Vi bør kanskje også sette slike hendelser i sammenheng med både politiutdanningen og samfunnets generelle holdninger til politiet. Har vi gått alt for langt i å utdanne våre polititjenestemenn og -kvinner til å bli så imøtekommende, forståelsesfulle og dialogorienterte at de kommer helt til kort når det eneste som nytter for å avverge et terroranslag, er våpen og maktbruk?

Spørsmålet må være høyst relevant. Og de ansvarlige for politiutdanningen burde bli utfordret til å svare: Gis våre politifolk god nok kompetanse til å kunne avverge livstruende og pågående volds- og terrorhandlinger? Tillat meg å stille meg tvilende til dette. Det siste terroranslaget i Kongsberg tyder på det motsatte.

Vi kan heller ikke la være å spørre om denne tilsynelatende hjelpeløsheten hos norske politibetjenter når de står overfor livstruende voldspersoner, er et resultat av samfunnets, etter min mening, overdrevne kritiske innstilling mot politifolk som utfører sitt yrke etter aller beste evner og vurderingsevner.

Jeg må si at jeg svært ofte reagerer på medienes og venstresidens ofte harde angrep mot politifolk som har ment at inngripen med bruk av makt og våpen har vært nødvendig for å redde uskyldiges liv. Når slik inngripen medfører at truende personer mister livet, synes jeg som regel at kritikken er overdrevent hard og fordomsfull.

Noen ganger er det rett og slett påkrevet at politiet løsner skudd, og om det ender med at den som truer andres liv mister livet, så vil jeg påstå at det ikke er politiets skyld, men den som truer andres liv.

Det mange «snille» mennesker ikke synes å forstå, er at dersom vi er overdrevent forståelsesfulle og avventende overfor truende, voldelige personer, er det lovlydige og uskyldige mennesker det oftest går utover. Skal vi være forståelsesfulle overfor de voldelige og heller risikere livene til deg og meg og våre barn? Nei, nei og absolutt nei, sier jeg.

I diskusjoner med andre om terroristen i Kongsberg, har jeg fått høre spørsmål om hvorfor samfunnet ikke har reagert mot denne åpenbart truende, ustabile og livsfarlige personen tidligere.

Ja, hvorfor har vi ikke grepet inn mot ham tidligere? Svaret er etter min mening enkelt. Norge har gjennom vår lovgivning gjort det helt umulig å gripe inn mot livsfarlige personer. De får gå fritt rundt helt til de begår voldelige handlinger. Først da reagerer vi.

Og hva skjer dersom det gripes inn med frihetsberøvelse overfor mennesker som både helsevesenet og politiet anser som livsfarlig og ustabile? Jo, jeg hadde nær sagt at en hærskare av advokater står klar for å få disse farlige menneskene ut i frihet igjen, helt uten tanke på om de kan komme til å drepe uskyldige mennesker.

Vi kan heller ikke la være å tenke på hva som ville skjedd dersom en av politibetjentene som traff på Kongsberg-terroristen hadde skutt ham til døde i butikken, enten bevisst eller ved et uhell før han hadde rukket å drepe noen. Med det vi vet i dag, må vi si at denne politibetjenten hadde reddet fem verdifulle og helt uskyldige liv med sin inngripen.

Men om gjerningsmannen hadde blitt drept før han rakk å drepe noen, ville ingen ha visst hva han egentlig var i stand til, og vi må regne med at kritikken mot politiet hadde haglet i mediene om unødvendig politivold. Det hadde blitt reist straffesak mot politiet, vedkommende politimann eller -kvinne hadde blitt suspendert og kunne risikert å bli dømt for drap, samt miste sitt arbeid.

Venstresiden er notorisk motstandere av politiet og anser dem som voldelige fiender av folket. Mens vi vanlige folk er glade for at vi har politiet som kan beskytte oss mot voldelige og livstruende overgripere.

Har vi latt det gå alt for langt i å beskytte livsfarlige, truende og farlige voldelige kriminelle i vårt samfunn? Går denne beskyttelsen på bekostningen av sikkerheten og livene til allmennheten?

Og ikke minst: Har vi kastrert og femininisert vårt politi i så stor grad at de ikke er i stand til eller ikke våger å griper inn med makt når det er nødvendig for å beskytte oss?

