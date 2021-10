annonse

Gjennom avtalen utvider USA sitt militære fotavtrykk i Hellas, med potensielt flere geopolitiske konsekvenser for den større middelhavsregionen.

Etter den nylige signeringen av en gjensidig forsvarsavtale mellom Athen og Paris, ble USA og Hellas torsdag enige om endringer i deres eksisterende gjensidige forsvarspakt, som lar amerikanske styrker trene og operere fra flere steder i landet.

I intervjuer med den statseide russiske nyhetskanalen Sputnik, gjengitt i Eurasian Times, gir flere politiske analytikere sine vurderinger om de geopolitiske konsekvensene av den nylig signerte utvidede forsvarspakten mellom Athen og Washington.

De er stort sett enige om at USA vil presse Tyrkia, samtidig som det ønsker å styrke sin strategiske posisjon i regionen for å motvirke trusler fra Midtøsten og kontrollere det østlige Middelhavet.

Strategisk posisjonering

De geopolitiske spenningene mellom Tyrkia og Hellas har over de siste årene økt, hovedsakelig på grunn av motstridende maritime territorielle krav i Øst-Middelhavet.

I en kommentar om den fornyede forsvarspakten, ​​sa talsmann for det amerikanske utenriksdepartementet, Ned Price, fredag at den ikke er rettet mot Ankara og at Washington støtter arbeidet om å redusere de sikkerhetspolitiske spenningene i Øst-Middelhavet.

Flere analytikere tror imidlertid at Washington har bredere ambisjoner og at det finnes andre motivasjoner bak avtalen.

– Det kan være at amerikanerne ønsker å presse Ankara til å være en mer samarbeidsvillig vert for amerikanske baser, selv om det kan slå tilbake på dem gjennom å lede til økt samarbeid mellom Tyrkia og Russland, sa Ivan Eland, direktør ved Independent Institute Center for Peace and Liberty, til Sputnik.

Les også: Russland og Tyrkia vurderer utvidet militærsamarbeid

Ved siden av å presse Tyrkia, mener Eland at avtalen også gir USA større frihet og økte muligheter til å forfølge andre strategiske mål i øst-middelhavsregionen.

– Hellas er relativt nær Persiabukta og deler av Midtøsten, så amerikanske styrker kan starte operasjoner derfra for å garantere oljeforsyning, sa han.

Earl Rasmussen, visepresident i tenketanken Eurasia Center, er stort sett enig med Elands analyse. Han bemerket videre at den utvidede forsvarspakten mellom USA og Hellas kommer samtidig som Ankara har flere uenigheter med Athen i regionen – spesielt rundt leting av havbaserte olje- og gassressurser – en utvikling som spås til å fortsette fremover.

– Derfor gir et slikt forhold til USA og Frankrike noen forsikringer for Hellas, sa han.

Rasmussen la til at avtalen vil gi USA en mer permanent og mangfoldig tilstedeværelse i Øst-Middelhavet, som vil øke tilgangen til Afrika og Midtøsten.

– Soúdabukten på Kreta og nå den mer permanente inkluderingen av bruken av havnen i Alexandroupoli og F-16s ved flybasen Larissa, gir USA en betydelig økt tilstedeværelse i Middelhavsregionen, sa han.

– Det gir en permanent sjø-, drone- og jagerflytilstedeværelse og forbedrer dermed overvåkningskapasiteten i hele regionen, la han til.

Rasmussen mener at avtalen også må forstås som et initiativ fra Biden-administrasjonen for å øke USAs tilstedeværelse og troverdighet i middelhavsregionen etter ydmykelsen i Afghanistan, stadig redusert innflytelse i Irak og Syria, samt den nylige forsvarspakten mellom Frankrike og Hellas.

Kan svekke NATO

Historikeren og den politiske kommentatoren Dan Lazare advarer imidlertid om at en utvidet amerikansk militær tilstedeværelse i Hellas kan vikle USA lengre inn i de geopolitiske rivaliseringene i en usedvanlig komplisert region.

– Den amerikanske reaksjonen har så langt vært å stå med Hellas mot Tyrkia, men med Tyrkia mot Russland og Iran. USA står med Armenia på grunn av den store armenske diasporaen i landet, men liker ikke det faktum at Armenias to viktigste allierte i regionen er Russland og Iran, sa han.

Les også: Oppsiktsvekkende koalisjon med felles militærøvelser

Lazere observerte videre at selv om Biden nå styrker USAs militære partnerskap med Hellas, har administrasjonen hans også godkjent å selge Tyrkia F-16-jagerfly til en verdi av seks milliarder dollar fra våpenprodusenten Lockheed Martin.

– Washington motsetter seg Tyrkia bortsett fra når det ikke gjør det, og støtter Hellas bortsett fra når det kommer i veien for USAs bredere strategiske interesser. Resultatet er å gjøre alle galere enn de allerede er, sa han.

På sikt tror Lazare at etableringen av de nye basene i Hellas vil svekke NATO-alliansen ytterligere.

– Når man kaster inn den nylige AUKUS-avtalen, er det klart at NATO bryter opp langs flere linjer, samtidig som Italia blir fascistisk, sa han.

Lazare observerte videre at Frankrike og Tyskland var i strid med andre NATO-land i Øst-Europa, mens USA i økende grad er opptatt av sin angloamerikanske allianse mot Kina.

– Gudene gjør først gale de som de til slutt ødelegger, konkluderte han.

