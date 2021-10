annonse

En kan bli mørkredd av mindre, Kina truer Taiwan gjennom systematisk å krenke Taiwans luftrom over 140 ganger sist uke.

Taiwan reagerer ved å understreke overfor verden at Taiwan er klar til å forsvare seg militært mot en eventuell invasjon fra Kina. Vi finner Taiwans utenriksminister uttale seg i Australsk og Indisk TV om situasjonens alvorlighet, og vi finner også at Taiwans statsminister Tsai Ing-wen appellerer til demokratienes kjerneverdier gjennom et grundig innlegg i Foreign Affairs, i november/desember utgaven.

Debatten dette har skapt, ikke i Norge, men i land som Australia, Japan og India, har klargjort for befolkningen i disse land, men også overfor Kina, hvor den røde linjen går.

En politisk analytiker i Australia sa det ganske klart. Australia respekterer Kina’s ønske om en fredelig sammenslåing mellom Taiwan og fastlands Kina, men ikke en militær aksjon mot Taiwan, for å fremtvinge dette!

Og, dette er også den gjengse oppfatning i Tokyo og New Dehli. London kan helt sikkert legges til denne listen, men så er det Washington da. Hva er det egentlig Biden står for?

Denne usikkerhet som Biden representerer gjennom sine tåkete uttalelser om Kina, og hva han og Xi Jinping skal ha blitt enige om, bidrar ikke til å sette grenser overfor Kina, men den kan forlede Kina til å tro at USA ikke vil forsøke å forsvare Taiwan selv om Kina skulle finne på å invadere øyen.

Så farlig er Bidens budskap! Om han vet det selv er ikke godt å si, men dette lover ikke bra for vår nære fremtid.

Vi risikerer faktisk at Kina vil velge å angripe Taiwan når de anser seg klare til dette. Nå er de ikke det.

Selv om Kina har over 2150 militære fly har landet langt fra så mange som er på nivå med vestlige fly. De som skiller seg ut som dette er rundt 200 J-10C, en tilnærmet F-16 kopi, 570 kinesisk bygde kopier av den russiske Sukhoi Flanker, men også russisk bygde Flanker versjoner som 98 SU-30 og 24 av toppmodellen SU-35. Samlet gir dette 892 høyst kapable fly.

Overfor Taiwan burde dette være mer enn nok, siden deres flyvåpen består av rundt 300 fly, men Kina vet ikke hvor landet har India! Kina har provosert India så mange ganger i Kashmir, i Arunachal Pradesh, men også inne i lille Bhutan, Indias venn. I 1956 gikk Kina til krig mot India og tok et stykke av Kashmir, og Kina krever fortsatt hele Arunachal Pradesh av India.

Denne provinsen var den sørligste provins av Tibet som britene tok kontroll over som følge av fredsforhandlingene etter den andre opiumskrig i 1860. Da britene forlot India i 1947 ble delstaten værende i India. Selv om befolkningen er tibetanere ønsket de ikke å gå inn i Tibet igjen, og den samme vilje preger provinsen i dag. Befolkningen ønsker heller å være en del av India, enn Tibet og Kina.

Og, det er nettopp denne samme uavhengige holdning som også preger Taiwan. Befolkningen har ingen ønsker om å bli en del av Folkerepublikken Kina i dag, men dette synet respekterer ikke kommunistpartiet i Beijing.

Så, hvis Kina vinner frem mot Taiwan gjennom en militær okkupasjon av øyen må vi forvente at India blir det neste landet som står for tur. Kina ønsker å ta «tilbake» Arunachal Pradesh om nødvendig med militær makt og dette vet India svært godt.

Strategien i New Dehli kan da, meget vel være, at India vil angripe Kina mens Kina er opptatt med en invasjon av Taiwan! Og per i dag vil ikke Kina være i stand til å håndtere en slik tofrontskrig, og dette holder antagelig Kina tilbake fra en videre eskalering av konflikten med Taiwan.

Men, hvis Kina anser seg sterk nok til å håndtere begge i 2024, Biden’s siste år i Washington, og året det også skal velges ny nasjonalforsamling på Taiwan, så kan vi risikere at Kina slår til mot Taiwan.

Klarer derimot Biden å være klokkeklar overfor Xi Jinping om at et militært eventyr mot Taiwan vil bli ansett som et angrep på demokratiet og dets prinsipper, og at USA derfor vil forsvare Taiwan da kan kanskje en invasjon unngås. Men fortsetter Biden med sitt tåkeprat om at han og Xi er blitt «enige» så er vi like langt. Da kan vi risikere en storkrig, og er vi klare for det? Neppe!

