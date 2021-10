annonse

For ett år siden, 16. oktober 2020, ble den franske læreren Samuel Paty drept ved at hodet ble skåret av ham i en forstad av Paris. En 18-år gammel tsjetsjensk muslim sto bak. Han hadde blitt påvirket av raseri sosiale medier mot læreren.

Men en 13 år gammel lev innrømmer senere ha løyet om påstander om islamofobi.

Le Parisien melder at 13-åringen ikke hadde vært tilstede i timen den dagen Samuel Paty angivelig ba muslimske elever om å forlate rommet, da han skulle vise karikaturer av islams profet Mohammed fra den satiriske ukentlige avisen Charlie Hebdo.

Identifisert som «Z», innrømmet jenta overfor etterforskerne at hun ikke hadde vært i klassen om ytringsfrihet 6. oktober som hun tidligere hadde påstått.

Z hadde opprinnelig påstått at Paty hadde bedt henne og andre muslimske elever om å forlate klasserommet før han viste frem tegningene. Hun hevdet videre at hun hadde blitt suspendert i to dager fordi hun hadde beskyldt ham for islamofobi etter hendelsen.

Andre elever i klasserommet vitnet om at Paty ikke hadde bedt noen om å forlate klasserommet, men i stedet foreslått at alle som kunne bli sjokkert, burde lukke øynene eller se en annen vei.

I mars 2021 kom det frem at eleven bare hadde hørt om karikaturene fra en venn, og fått sin to dager lange suspensjon dagen før Paty viste dem frem i klasserommet.

En gal far

Eleven sa til etterforskere at hun var redd for å fortelle faren sin om suspensjonen fra skolen, og hadde diktet opp hele historien for å ikke skuffe ham.

Les også: Frankrikes regjering «til krig» mot «islamo-sosialisme»

Faren hennes, Brahim Chnina, la ut opprørte videoer og startet en onlinekampanje mot Paty, basert på hva datteren hans hadde fortalt om det som angivelig hadde skjedd i klasserommet. Videoene hans nådde til slutt Abdullakh Anzorov, 18-åringen som forfulgte Paty og halshugget ham i en gate nær skolen.

– Hvis jeg ikke hadde sagt det til faren min, ville ikke noe av dette ha skjedd, og det ville ikke ha spredd seg så fort, sa eleven.

Lørdag ble det holdt flere minneseremonier i Frankrike. Det skal reises en statue over læreren i forstaden der han ble drept.

Fredag hold franske skoler ett minutts stillhet til minne om Paty, og lærere over hele landet dedikerte skoletimer og forelesninger til minne om ham.

NRK aksjon

Rights.no melder at det lørdag morges ble det hengt opp flere Muhammed-karikaturer godt synlig for NRKs ansatte på vei til jobb. Det skal være tre familiefedre som står bak,

– Vi ønsker først og fremst å hedre Samuel Paty på ett-årsdagen da han fikk strupen skåret over etter å ha undervist om ytringsfrihet ved blant annet å vise karikaturtegninger. Dette har vi valgt å presisere med teksten «In memory of Samuel Paty». Ved å henge opp karikaturtegninger bruker vi også det samme virkemidlet som kostet Paty livet, nemlig en karikaturtegning, som for oss er svært symboltungt. Vestlige verdier er under stadig press fra islam. Ikke minst innskrenket ytringsfrihet ved selvsensur overfor islam og flere og flere tildekte kvinner i det offentlige rommet, vitner om islams press mot vår frihet, sier hovedmannen og familiefaren til HRS.

